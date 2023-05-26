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雪梨50年最重大火災！市中心7F建築燒成廢墟　2人自首「僅13歲」

▲▼雪梨市中心大火。（圖／翻攝自Fire and Rescue NSW）

▲ 雪梨市中心7層樓建築大火。（圖／翻攝自Fire and Rescue NSW）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨市中心一棟7層樓建築25日竄出大火，導致外牆粉碎坍塌，出動逾百名消防員徹夜灑水才完全撲滅，堪稱該市50年來最大火災，所幸未造成人員傷亡，但周圍區域未來7天將持續封鎖。據報案發時曾有多人出入這棟建築，目前有2名僅13歲的青少年向警方投案，正接受調查。

綜合澳媒報導，雪梨中央車站附近蘭道街（Randle Street）上一棟7層樓建築25日下午發生火災，將磚砌的建築外牆整片燒到幾乎粉碎，殘骸墜落下方街道，還波及路邊車輛，一度造成主要幹道封閉及輕軌停駛。新南威爾斯州消防當局出動逾百名人力，當晚9點前控制住火勢，徹夜灑水至26日凌晨終於完全撲滅。

9NEWS指出，這是雪梨50多年來最大火災，未來7天建築周圍劃為禁區，包括附近2棟公寓，住戶已經疏散並由紅十字會安置。建築工程師及消防員將在這段期間內觀察大樓狀況，評估是否可能倒塌。

根據澳洲新聞網（news.com.au），附近一名鎖匠Phu Tang透露，起火後不久曾看見一群孩子逃出大樓。新南威爾斯州警官鄧斯坦（Paul Dunstan）證實，目前已有2名13歲青少年向警方自首，警方整晚都在和他們談話，已知案發當時還有3至4名年輕人在現場，呼籲他們和家長一起出面接受調查。

這棟大樓事發當時為廢棄狀態，原先計畫耗資4000萬美元改建成豪華酒店。警方提到，案發前晚有15人在建築內過夜，已經確認他們安全無礙。新州消防及救災部門發言人坦言，若火災當時有人在建築內，「將是一場悲劇，能活下來絕對是奇蹟。」

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