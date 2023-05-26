路口行人執法2.0　6路口潮州警加強宣導+取締

▲潮州警方加強交通違規取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局統計今年1至4月間，6個易肇事路段及時間點，已配合警政署「行人高事故路口精緻執法」專案 加強取締勤務，確保交通安全。

警政署自5月22日起至6月5日止，為期2週執行「行人高事故路口精緻執法」專案，以為維護路口安全及行人路權；潮州警分局針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車」及「取締道路障礙」等四大項重點違規項目，配合轄區內易肇事時段、路段及易違規路口，加強執法取締，改善用路環境，確保行人交通安全。

潮州警方統計分析今1至4月份，轄內主要肇事路段，潮州鎮以光春路125巷與長榮街路口，太平路與中正路口，竹田鄉以龍南路與龍門路、光明路與龍門路口，新埤鄉以新華路與中正路口、復興街與中正路；發生時段則以8至10時及16至18時肇事頻率最高。配合警政署這項專案，全方執執法取締。

潮州警察分局亦利用平日社區治安會議及關懷據點，擴大實施路口禮讓交通安全宣導，向來往車輛宣導行人路權，提醒駕駛人行近行人穿越道及交叉路口時，請務必減速並暫停禮讓行人優先通行，並同步針對路口各項違規行為加強執法，以達減少交通事故發生的目標。

潮州分局長簡彥匡表示，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及轉彎時不暫停讓行人優先通行（除禁止行人穿越路段外），最高處罰3600元。此外，若行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示或遇閃光紅燈未停車再開，最高處罰1800元。請駕駛人務必遵守交通規則，以免荷包失血。