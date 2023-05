今年地表最強風暴　瑪娃飆出「5級颶風威力」最快今晚到菲律賓

▲美國聯合颱風警報中心26日上午測得瑪娃最大持續風速逼近時速300公里。(圖/翻攝推特@NWSGuam)



記者吳美依/綜合報導

今年第2號颱風瑪娃(Mawar)被美媒Axios形容是「2023年迄今最強風暴」,隨著它穿越西太平洋,威力已增至等同於5級颶風的強度,預計26日晚間或27日上午抵達菲律賓。美國聯合颱風警報中心(JTWC)26日上午測得,瑪娃最大持續風速已達時速185英里(約時速297.7公里)。

As we continue to pick up around the Marianas, the latest from JTWC reflects a powerful 180 mph STY Mawar, moving west and AWAY from the Marianas. This intensity, as prior TC updates, is the product of satellite-based assessments. (Guam & CNMI are on the far right) pic.twitter.com/tIAaEVDO4W