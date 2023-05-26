今年地表最強風暴　瑪娃飆出「5級颶風威力」最快今晚到菲律賓

▲美國聯合颱風警報中心26日上午測得瑪娃最大持續風速逼近時速300公里。（圖／翻攝推特@NWSGuam）



記者吳美依／綜合報導

今年第2號颱風瑪娃（Mawar）被美媒Axios形容是「2023年迄今最強風暴」，隨著它穿越西太平洋，威力已增至等同於5級颶風的強度，預計26日晚間或27日上午抵達菲律賓。美國聯合颱風警報中心（JTWC）26日上午測得，瑪娃最大持續風速已達時速185英里（約時速297.7公里）。

As we continue to pick up around the Marianas, the latest from JTWC reflects a powerful 180 mph STY Mawar, moving west and AWAY from the Marianas. This intensity, as prior TC updates, is the product of satellite-based assessments. (Guam & CNMI are on the far right) pic.twitter.com/tIAaEVDO4W — NWS Guam ???????? (@NWSGuam) May 26, 2023

Axios報導，瑪娃本周稍早侵襲關島，在遠離馬里亞納群島（Mariana Islands）之後，目前正朝菲律賓方向移動。美國總統拜登25日晚間批准關島的災害宣告，允許聯邦資金直接援助當地，因為瑪娃的暴雨和強風導致關島大規模斷電，部分地區停水，破壞嚴重。

▲瑪娃颱風侵襲關島造成災情。（圖／路透）

美國國家氣象局（NWS）已經對關島和北馬利亞納地區發布高浪警報，且將持續整個周六（27日），當地可能出現「大到危險」、高度約10至15英尺（約3至4.5公尺）的碎浪，也有機會出現危及生命的離岸流，警告民眾切勿下水。此外，過量降雨也可能在26日晚間引起山洪暴發。

Axios指出，瑪娃不僅是目前今年最強風暴，也比去年形成的任何風暴都更強大。記者弗里德曼（Andrew Freedman）指出，氣候變遷使得颱風與颶風更快速地增強，降雨率也更高。