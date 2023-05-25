營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆某高中5月初傳出營養午餐發放的點心麵包，裡面竟然有活生生的蟲在蠕動，基隆地檢署回應，今(25)日上午持搜索票前往「龍昇蔬果行」搜索，約談負責人等10幾人到案說明，全案持續偵辦中。

▲基隆某高中的營養午餐現活蟲狂蠕動，緊急封存食材進行開罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

該高中的學生在5月4日吃營養午餐時，意外發現麵包裡有毛毛蟲，瘋狂蠕動，畫面令人作噁，連忙錄下影片向老師反映。

而負責該高中午餐的「龍昇蔬果行」早在今年2月14日發生番茄食材「標籤不實」，廠商卻聲稱是「標籤誤植」；此外，4月25日學校營養師驗收時，又發現「雞肉過期」的嚴重事件，所幸確認過期肉品並未進入校園讓學生食用。

針對此事，基隆地檢署今天上午由檢察官李怡蒨指揮，帶領法務部廉政署與基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊，持法院核發之搜索票搜索多處處所完畢，並約談數名被告及相關證人到案說明，現仍持續偵辦中。

衛生局食品藥物管理科長王翠雯表示，雞肉過期部分會依食安法第15條，裁處合約供應商6萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰6萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置之後，基隆市府考慮以共同行為人為由，對供應商進行後續裁處。