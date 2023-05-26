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營養午餐有蟲在爬！供應商負責人「涉詐欺」移送　市府回應了

▲▼營養午餐長蟲案7人列被告　蔬果行老闆送檢複訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆「營養午餐生蟲案」7人列被告，蔬果行老闆（舉手遮臉者）送檢複訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆某高中傳出營養午餐發放的麵包，裡面竟有活生生的毛蟲在蠕動，基隆地檢署25日持搜索票，前往供應商「龍昇蔬果行」搜索，約談呂姓負責人等10人。基隆市政府表示，針對食安問題，目前已開罰業者，希望檢調徹查到底。

針對基隆某高中營養午餐發生食安問題，發放給學生的點心麵包有活蟲一事，基隆市政府發言人余治明25日表示，希望檢方徹查到底，還原真相，未來所有營養午餐標案，將納入廉政平台，由檢廉調共同參與，確保評選過程公正公平。

基隆地檢署25日上午由檢察官李怡蒨指揮，帶領法務部廉政署、基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊，持法院核發之搜索票前往龍昇蔬果行搜索，並在基隆市教育處調閱農產品產銷履歷、生產追溯條碼（QR Code）等與案情相關資料。

檢調也約談蔬果行呂姓負責人、員工、相關證人等10人到案說明，約談後將呂姓負責人在內共7人列為被告，依涉犯詐欺罪嫌移送基隆地檢署複訊，目前尚無公務員列入被告，但不排除未來會向上發展。

▲▼基隆營養午餐現活蟲狂蠕動，緊急封存食材進行開罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆某高中的營養午餐現活蟲狂蠕動，緊急封存食材進行開罰。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府5日召開記者會，指控某高中營養午餐的麵包出現毛蟲，而供應商「龍昇蔬果行」今年2月14日才發生食材標籤不實，接著4月25日又發生「雞肉過期」的嚴重事件，所幸過期肉品並未進入校園讓學生食用。

基隆市政府認為，龍昇蔬果行5月初又發生麵包出現毛蟲事件，市府目前已針對相關事件開罰，而廠商連續發生3起爭議事件，顯見現行記點懲處的規定已缺乏約束能力，未來將制定嚴格的自治條例，杜絕有問題的石材廠商進入校園。

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