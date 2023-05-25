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基隆四接第五次初審！環團批台電資料扭曲事實「籲退回重審」

▲▼四接今天進行第五次環評初審，環團批評台電資料扭曲事實，呼籲環評委員應退回重審。（圖／記者許敏溶攝）

▲四接今天進行第五次環評初審，環團批評台電的資料扭曲事實，呼籲環評委員應退回重審。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

廠址設定在基隆的第4座天然氣接收站（四接），今（25日）下午將進行第五次專案初審，環保團體今天中午到環保署前舉行記者會，批評台電送進環評會資料充滿答非所問、扭曲事實的文字，認為四接東移應視為全新方案，應該退回第一階段環評重新開始，同時對於7月底任期屆滿的環評委員疾呼，不要倉促通過今天審查，更不要作為執政黨的遮羞布。

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接收站，今天下午將進行第五次環評小組專案初審，環保團體守護外木山行動小組今天中午到環保署前廣場舉行「四接環評應重來，台電公司別耍lie」記者會，透過表演行動劇，呼籲四接環評應重來。

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「基隆護海公投」提案人王醒之表示，從林右昌卸任基隆市長前，開始對台電審查放水，再到四月內政部封殺公投、五月台電環評闖關，更在大選前動工，這是一連串設計好的劇本，直接粗暴對基隆海域進行能源開發，而這次台電送進環評會資料高達五千多頁，但充滿答非所問、扭曲事實的文字，包括海域生態調查有高度欺騙性，呼籲七月底任期將屆滿的環評委員們，別倉促決定讓台電蒙混過關。

▲▼四接今天進行第五次環評初審，環團批評台電資料扭曲事實，呼籲環評委員應退回重審。（圖／記者許敏溶攝）

▲四接今天進行第五次環評初審，環團表演行動劇，批評台電資料扭曲事實，並呼籲環評委員應退回重審。（圖／記者許敏溶攝）

立委邱臣遠也表示，三接、四接與五接，連續在環評上出現高度爭議，顯見當初的選址都有嚴重問題，但是蔡政府上台後，沒有重新檢討，過去一年針對四接也沒有溝通，呼籲環評委員今天不能讓此案倉促通過，不要做執政黨的遮羞布，也請基隆市政府檢視整個同意公投及申請程序是否有無瑕疵，並再與中央溝通，充分表達地方對四接案的質疑及論點。

立委陳椒華也到場支持，並指四接東移方案應被視為一個全新方案，但方案根本不可行，應該退回第一階段環評重新開始，呼籲環評委員不要草率通過此案。

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