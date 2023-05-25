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侯友宜迴避「九二共識」自家人不滿？　柯志恩緩頰：他一貫尊重

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024總統選戰開打，兩岸關係成兵家必爭議題，民進黨頻頻要求國民黨參選人侯友宜表態是否支持「九二共識」，侯卻絕口不提，就連自家人立委洪孟楷都看不下去，直言看不到方向。國民黨智庫執行長柯志恩今（25）日對此表示，侯友宜不脫國民黨基本的精神，而國民黨是「基於中華民國憲法，尊重九二共識基本精神」這都是侯友宜過去一貫的想法。

國民黨立委洪孟楷昨天下午受訪被問到，侯友宜的兩岸論述總是避談九二共識，如此能獲得國民黨選民的認同嗎？洪直言，總統的職權就是外交、國防、兩岸，要清楚明白的告訴國人，因為現在不講，未來總統辯論的時候一樣會被問到，而這過去本來就是國民黨的強項；洪因此呼籲，侯友宜應加緊腳步讓國人看到清楚明白的主張，總比每天被記者追著問好。

柯志恩今天主持「國家新政重返執政」啟航記者會會後受訪表示，解決侯友宜的論述問題，這就是今天啟航記者會的最主要目的，因為侯其實才剛被徵招，他對於兩岸的問題事實上都有準備，那國民黨這邊有不管是大陸事務部，還有智庫國安組，其實都有長期一貫的一套理論基礎；而智庫透過今天啟航儀式，之後會跟侯團隊做對接。

柯志恩也說，從侯友宜過去的發言，他是不脫國民黨基本的精神，未來要更加精緻化，能夠更讓更多民眾更加了解，那就是國民黨與侯團隊彼此未來都需要的。

至於九二共識議題，柯志恩表示，有沒有九二共識的這個部分，剛剛記者會也都講得非常清楚，國民黨是「基於中華民國憲法，尊重九二共識基本精神」，這個都是侯友宜過去一貫的想法；至於怎樣讓兩岸之間可以建立一個「要民主、要對話、要和平」的基礎，未來可以做更細部的探討。

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