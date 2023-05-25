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快訊／縱火犯李國輝獲免死！　侯友宜表態「遺憾」：法院與人民愈來愈遠

▲▼0523新北市長侯友宜參加 112年度消防暨義消楷模人員表揚大會 藝人李燕擔任112年新北消防大使。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／新北報導

男子李國輝於民國106年在中和租屋處縱火，導致9人身亡，一審至更二審共4度判處死刑，但全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞，李國輝燒死9人確定逃過死刑。國民黨總統參選人、新北市長侯友宜表示，「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」。他仍然期待司法是公正的，也相信法院不會特別偏袒任何一方，只是當法院的見解與一般社會通念漸行漸遠時，法院與人民的距離也愈來愈遙遠了。

侯友宜傍晚在臉書上寫到，「暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞」，行程移動的時間，看到新聞標題，他點進去一看，原來是五年前的那個讓他徹夜輾轉難眠的案子。他當下只有一個念頭「這要那些悲痛欲絕的受害者家屬們，如何能接受？」司法正義要怎麼對那場大火無辜受牽連的9條亡魂交代？要怎麼讓社會百姓相信，不公不義終會有報？要怎麼告訴大眾，台灣的司法將會是人民永遠的公道？

侯友宜回憶，五年前中和這場火警，晚間8:37分接獲報案，9:14分撲滅火勢，還是挽不回九死五傷的慘劇，犯嫌明知公寓裡還有其他住戶，卻為了口角、報復，不顧他人生命安危，在唯一通道上縱火，害死9條無辜人命，簡直是對生命的藐視與踐踏，震驚了整個社會。當時罹難者家屬對媒體表示，「如果說他殺了9條人命，都還能夠讓他在這個社會的話，這個社會就要亂掉了。」這是家屬們頓失最親愛家人的悲傷，也是對社會的沉痛喊話，就算警察同仁六小時內就緝捕嫌犯到案，但這傷痛家屬們要用一輩子的時間來撫平。

侯友宜說，然而，等待多年判決的結果卻令人失望，法院一改先前死刑的判決，改判無期徒刑，並經最高法院駁回檢察官上訴而定讞。其改判的主要理由竟是因為兩公約法規定「情節最嚴重之罪」才可判處死刑，而法院將「情節最嚴重之罪」僅限於殺人的直接故意，殺人的不確定故意則刻意排除。

侯友宜再說，縱使行為人明知其縱火行為會害死別人也在所不惜，但因為無辜9名罹難者不是他目標傷害對象，非直接故意，便不屬於「情節最嚴重之罪」，更不能判處死刑！這叫人如何信服？我國刑法主觀構成要件的故意行為中，不確定故意明明就是故意態樣的一種啊。

侯友宜指出，試想，在美國屢屢發生持槍隨意掃射事件，造成大量人員傷亡，如果僅因非直接故意而認定為非「情節最嚴重之罪」，要如何嚇阻犯罪、怎麼能符合人民期待呢？他曾說過，「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」，安居樂業是所有人民心中最深切的期待，他對這樣的判決結果感到遺憾。
 

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