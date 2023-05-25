排黑金參政《選罷法》修法明闖關　表決大戰一觸即發

▲立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期即將落幕，攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》修正案拚26日三讀，因朝野針對保留條文無法取得共識，將上演表決大戰。值得關注的是，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，民進黨團成員將一致性投票，但25日晚間卻傳出，反對修法的前總統陳水扁傳訊給多名立委，警告「（若）做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。是否可能有立委因此「跑票」，備受矚目。

陳水扁趕在《選罷法》闖關前夕，緊急傳訊給民進黨立委「陳情」，揚言「明天院會表決的是黨團協商版本，有關《洗錢防制法》部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席（指民進黨主席賴清德）放致中（指因洗錢罪入監服刑的高雄市前議員陳致中）一條生路！否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。

立法院院會明天將處理高度爭議的《選罷法》修法，該草案擬增列參選消極資格，包括曾犯與《刑法》所定暴力妨害他人競選或賄選罪構成要件相同、罪刑相當之罪，曾犯《組織犯罪防制條例》、國安三法、《反滲透法》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》或《洗錢防制法》等罪，經有罪判決確定、犯最輕本刑7年以上之罪、或經判10 年以上徒刑確定等，均不得登記為候選人。不過，實際修法內容，以及是否進一步列入刑度等規範，仍須以明天院會三讀條文為主。

據指出，倘若《選罷法》修法三讀通過，且將曾犯《洗錢防制法》經有罪判決確定者納入規定，陳致中將無法繼續參選任何公職。此外在修法過程中，也有多名學者公開反對，現行除非是被判無期徒刑或死刑者，才會被褫奪公權終身，《選罷法》擬增列參選消極資格，卻沒有年份限制，違反比例原則，有違憲疑慮。

至於其他重大法案，立法院院會明天也將處理《礦業法》修法，該草案擬加強礦業管理及開採量管制，保障原住民族權益，落實資訊公開並保障公民參與，建立土地使用協調機制，新增環境保護監督機制和回饋機制。