蘇巧慧轟「戴湘儀搞烏龍」：侯友宜子弟兵扭曲事實被打臉

▲民進黨立委蘇巧慧不滿戴湘儀質疑班班有冷氣政策，認為是烏龍抹黑。（圖／蘇巧慧臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨新北市議員戴湘儀質疑政院「班班有冷氣」政策，認為把爛攤子丟給地方自行解決，還造成新莊豐年國小屋頂因廠商安裝太陽能供電板導致漏水嚴重。對此，民進黨新北市議員翁震州25日回擊，強調屋頂漏水是年久失修所致，戴湘儀搞大烏龍；而立委蘇巧慧表示，侯友宜子弟兵扭曲事實被打臉，國民黨一再造謠，當然要正面迎戰，終止謠言流竄。

戴湘儀日前在質詢時指出，因政院要求在一年半內安裝18萬台冷氣，但把爛攤子丟給地方政府自行去解決，新莊豐年國小就因為廠商安裝太陽能供電板導致嚴重漏水，類似狀況在去年也出現在桃園楊梅國小，造成學生與校方困擾。

戴湘儀說，豐年國小漏水不是個案，地方政府為了該政策承受列管壓力，短時間內急著招商，導致承包商良莠不齊、施工品質不佳，新北304所學校，有214所就因此破壞學校的設備與建設。

對此，翁震州透過臉書反擊，他指出，教育部跟新北豐年國小查證後發現，漏水原因是斜屋頂天溝年久失修。他說，上個月他才跟教育部、立委吳秉叡去會勘爭取天溝等修繕補助，校方及家長也支持政院推動的班班有冷氣和太陽能發電設施。

翁震州說，先前桃園市議員凌濤才因指控控班班有冷氣裝設的冷氣失火，後來被教育部打臉，失火的是旁邊的風扇，至今未道歉，現在戴湘儀又搞烏龍。

蘇巧慧也表示，2020年10月28日，新北市長侯友宜還公開感謝行政院從前瞻計畫2.0出資33.5億補助，讓新北市國中小教室全面安裝冷氣。她說，這個前所未有的大建設，原本預計兩年要完成，行政院前院長蘇貞昌領導各部會努力下，一年半內就完成，各縣市政府還共同參與啟動儀式，讓全台教學環境邁進一大步。

蘇巧慧指出，如今為了選舉，朱立倫和侯友宜的子弟兵卻先後出來扭曲事實，還聲稱「班班有冷氣不是政績」，結果先後被狠狠打臉。她說，桃園市議員凌濤指控桃園慈文國小新冷氣不良而失火，被教育部打臉是風扇失火，與冷氣無關，而新北市議員戴湘儀指控新北豐年國小太陽能板造成漏水，結果被上個月現場會勘過的 翁震州議員打臉，漏水是因為學校斜屋頂老舊與天溝需要修繕，與太陽能無關，此刻也積極改善中。

蘇巧慧強調，國民黨一再造謠，要抹滅蔡政府的重大政績，當然也要正面迎戰，終止謠言的流竄。

▼民進黨籍立委蘇巧慧。（圖／記者湯興漢攝）

