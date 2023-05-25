直擊／剛喊話賴清德給生路　陳水扁雀躍出席募款餐會

▲陳水扁出席凱達格蘭基金會18周年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會26日將處理攸關防堵黑金參政的《公職人員選舉罷免法》修法，日前為反對修法上凱道抗議的前總統陳水扁25日晚間出席凱達格蘭基金會18周年感恩募款餐會，心情似是不受此影響，面對媒體頻頻詢問，為何與民眾黨主席柯文哲同框、《選罷法》即將三讀等提問，扁僅不斷說「謝謝」，旋即飛也似地快步步入會場。

陳水扁今天晚間出席凱達格蘭基金會募款餐會，稍早在支持者簇擁下盛大入場，全程面帶笑容，心情顯得相當雀躍，除了身兼基金會董事長的立委陳亭妃與會致詞外，民進黨立委蔡易餘、台北市議員洪婉臻擔任餐會主持人，帶領與會民眾高呼「阿扁加油」。

不過，會前網路媒體《新頭殼》報導，陳水扁面對立法院最快明天就要三讀修正《選罷法》，緊急傳訊給民進黨立委「陳情」，揚言「明天院會表決的是黨團協商版本，有關《洗錢防制法》部分是否會加放刑度，仍未可知，請賴主席（指民進黨主席賴清德）放致中（指因犯洗錢罪入監服刑的高雄市前議員陳致中）一條生路！否則明天一旦表決通過，做出讓我失望的事，導致我對人生不抱希望，什麼事都會發生，包括競選期間支持者抗議布條如影隨形」。