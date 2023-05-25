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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】朱國富彩繪藝術工作室　逆風飛揚的砂畫

▲▼朱國富的砂畫作品透過其細膩的編排與色彩的交織，展現精采的藝術呈現。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）

▲朱國富的砂畫作品透過其細膩的編排與色彩的交織，展現精采的藝術呈現。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）

記者王淑君／整理報導

在畫紙上，將各色砂子輕輕撒上，靈巧地用雕刀和工具修飾，隨著深淺不同的細砂在畫面上鋪開，壯麗的風景漸漸成形。多年的精進和鑽研，造就了來自臺東的更生藝術家——朱國富在砂畫上精湛的造詣，並成立了「朱國富彩繪藝術工作室」，除了砂畫外，也承接油畫、油漆彩繪、裝置藝術等藝術創作，更有牆面彩繪等大型壁畫。

從精緻繁複的建築、五光十色的風景到靈動的人像，藉著朱國富的雙手揮灑在畫紙上。他說：「砂畫需要一步步精細的完成，不多、不少，少可以補，多卻不能改。」正如同他的過往一樣，即使回首過去，揪心於過往的錯誤也無濟於事，只有展望未來，踏實向前，才能展開繽紛的人生。

在逆境中醒悟　走回正確的道路

年輕時的朱國富，曾因毒品案件遭判刑18年，服刑期間遭逢親人過世，令他陷入缺乏經濟援助的困境。在這樣的情況下，他並未感到喪氣，反而開始了心態上的改變和醒悟，報名了監所開設的砂畫班，而這也是他人生的轉機。

過去並未學過繪畫或美術的朱國富，卻在學習藝術的過程中，漸漸找到了自己努力的動力和對藝術的熱情，甚至在出獄兩個月後，監所就將他「請」回來，為受刑人教授砂畫課程。

▼不同的色塊經由朱國富的巧手，打造出一件件壯麗的作品。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）▲▼朱國富的砂畫作品透過其細膩的編排與色彩的交織，展現精采的藝術呈現。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）

回想起剛出監的那段時間，朱國富持續鑽研砂畫的改良和創作，為求精進，更學習素描和油畫以應用在創作中。

雖然追夢的路上遇到許多困難，但家人的支持及更生保護會的協助，讓他走出了自己的一片天。他更在更生保護會臺東分會的貸款協助下成立工作室，同時也承接監所外聘砂畫老師，將自己的技術和更生經歷，傳授給更多需要幫助的人。

近年來，更陸續在臺東、金門舉辦畫展，並承接大型的壁畫創作，結合地方的文化特色和風景，將藝術帶入生活中。過去的錯誤沒有重來的機會，但經歷過風雨後，朱國富在人生的最低潮找到了投入熱情的事業，也讓社會大眾看到經由他一雙巧手揮灑出的精采畫作。

更生好物銷售資訊

朱國富彩繪藝術工作室

聯絡電話：0980-675-535

▼風景人文特色為朱國富的代表作品。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）▲▼朱國富的砂畫作品透過其細膩的編排與色彩的交織，展現精采的藝術呈現。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）

▲▼朱國富的砂畫作品透過其細膩的編排與色彩的交織，展現精采的藝術呈現。（圖／臺灣更生保護會臺東分會提供）

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