攜手推動　正向改變！更保新進人員基礎訓練　新血帶來新活力

▲臺灣更生保護會舉辦114年度舉辦新聘個案管理師暨新進專任人員基礎訓練課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於3月27、28連續2日，於法務部廉政署第一會議室舉辦「114年度新聘個案管理師暨新進專任人員基礎訓練」，提升新進人員專業能力。法務部政務次長徐錫祥表示，更生人要克服挫折走正常的路是很困難的，需要依賴每一位夥伴伸出援手，讓更生人走向正途。

本次訓練共有52位新聘個案管理師與7位新進專任人員參與，象徵著新陣容與新責任的開始。而更保總會透過本次訓練，要提升新聘個案管理師與新進專任人員的專業知識與實務能力，並使新進人員能夠熟悉更保的服務宗旨、業務內容及工作流程，並強化其在個案管理、心理諮商、社會資源整合等專業技能，有效執行更生人輔導、處遇、管理及資源連結等業務，為更生人提供更完善的服務。

開訓時由臺灣高等檢察署檢察長兼更保董事長張斗輝致詞，他表示，今年適逢更保創會80週年，多年來，更保致力於幫助更生人順利回歸社會，透過多元且全面的服務，如就業輔導、創業協助、安置服務、家庭支持及心理諮商等，幫助更生人克服重返社會的挑戰。同時，更保也積極串聯政府與民間資源，強化跨網絡合作，結合中央與地方力量，推動公私協力機制，以確保更生人能穩定復歸家庭與社會，降低再犯風險。

法務部保護司司長洪信旭也表示，熱烈歡迎新進人員加入更生保護的行列，並強調新進人員的加入，為更生保護會帶來活力與專業，同時肩負協助更生人重返社會的重要使命。更生人回家的路很不容易，政府與更生保護會的首要任務，正是強化毒品犯的更生保護及社區處遇資源計畫，未來個案管理師的陸續加入，更生人將獲得更穩固的服務與支持。

結訓時由徐錫祥主持，他指出，更生人要站起來、要克服挫折走正常的路是很困難的，要依賴每一位夥伴伸出援手，讓更生人走向正途；而這個工作的過程不簡單，一定要堅守信念勇往直前，運用高度愛心、耐心及包容心，成為更生人重獲新生的關鍵。