【更生好物每周報】台南「虱目魚世家」品嘗可口鮮滋味

▲想品嘗新鮮美味的虱目魚料理，歡迎親自造訪位於台南安和路上的「虱目魚世家」。（圖／臺灣更生保護會臺南分會提供）

記者王淑君／整理報導

勺起一口清甜鮮香的虱目魚熱湯送入口中，讓暖流從肺腑中流淌而下，接著將紮實的大塊魚肉配著芹菜與薑末，一同細細品嘗。無論在寒冷的冬日或炎熱的夏日，新鮮的虱目魚湯絕對是你犒賞味蕾的最佳選擇。

位於台南安和路一段的「虱目魚世家」，產品以新鮮的虱目魚料理為主，阿倫每日清晨五點至永康兵仔市場或安平漁市採買，堅持使用當季的新鮮漁獲。

此外，店內自製的狗母魚酥、旗魚酥、虱目魚丸、炭烤烏魚子等伴手禮，皆獲得衛生局食品安全檢驗通過，並投保產品責任險兩千萬元，用心確保消費者的食品安全，讓你買的、吃的都絕對放心。

為自己負責 撕下更生人標籤

如今的好手藝則是阿倫痛定思痛，下定決心揮別過往荒唐歲月所收獲的珍貴成果。

提及過往，年輕時的阿倫，每天不是打架、圍事、簽賭，就是跑給警察追，過著提心吊膽的日子。30歲時，因為槍砲案件被捕入獄，在獄中度過整整8年的時間，在這段時間中，他慢慢將自己的心沉澱下來，回顧過去，才驚覺自己虛耗了大好時光。

出獄時，早已人事全非。剛回到社會中的阿倫，甚至沒見過智慧型手機，他自嘲連拍照都需要別人教，其中的酸苦和無助，成了他決心重新踏入社會的動力。

阿倫當時想，無論是什麼工作，只要能安穩的工作，再累、再髒，他都願意嘗試。然而，過往的經歷卻成為他求職路上的阻力，即便坦誠以告、表達自己認真工作的決心，對「更生人」這一標籤的刻板印象總是讓雇主對他存有疑慮。即便求職路上有再多的挫折，阿倫積極的態度與正面的心態，都在在讓人佩服。



創業打響「虱目魚世家」名號

「被冠上『更生人』這三個字，可能會讓社會大眾覺得很奇怪，自己心裡或許也會感到不是滋味，但既然是更生人，就要對自己負責，否則當初為什麼要去做壞事？」對身為更生人的自己負責，阿倫將這句話展現在行動上。

當他求職接連碰壁後，阿倫毅然轉向創業開店這條辛苦的道路。他選擇台南名產的虱目魚料理作為主要商品，從市場批貨、販售海鮮開始學習，並學習如何處理虱目魚，更為了瞭解大眾口味，吃遍台南到高雄等大大小小餐廳的虱目魚料理，創造出自己的風格和經營模式。

▼自製狗母魚酥、旗魚酥、虱目魚丸、炭烤烏魚子等伴手禮，是送禮的好選擇。（圖／臺灣更生保護會臺南分會提供）

在打下堅實基礎後，阿倫經假釋時的輔導老師介紹，向臺灣更生保護會申請了「創業貸款」服務，藉著這筆啟動基金和家人的支持，成功打響了「虱目魚世家」的名號。

「這筆錢絕對不可以不見，因為這不只是一筆錢，而是一個機會」，阿倫認真地說道。今天，「虱目魚世家」已是台南百大名店之一，更自製狗母魚酥、虱目魚丸、旗魚丸與碳烤烏魚子等商品，力求帶來更好的美食商品。

下次來到台南，你不妨親自造訪位於台南安和路一段的「虱目魚世家」，品嘗阿倫精心烹調的虱目魚料理，品味這得來不易的箇中好滋味。

更生好物銷售資訊

台南虱目魚世家

購買地址：台南市安南區安和路一段454號



聯絡電話：0966-886-530



官網：http://www.facebook.com/Alan5250/

▼一口烏魚子是新推出的熱門產品。（圖／臺灣更生保護會臺南分會提供）