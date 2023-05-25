　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

▲▼中和出租公寓縱火害死9命，李國輝出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝逃死定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓暗夜縱火案件，緬甸華僑李國輝一把火燒死9條人命，法院審理後，一審、二審、更一審、更二審四度將他判處死刑，但去年底的更三審改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞，李國輝燒死9人確定逃過死刑。

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路某出租公寓夜間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕曾有2次縱火行為的緬甸華僑李國輝（54歲）。他自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，為了逃避幻聽還多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到幻聽為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油，對蘇姓友人的住處縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，而他辯稱有聲音要他放火，但檢警仍依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，李男絲毫不見悔意還多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」

李國輝一審、二審均遭判處死刑，均遭撤銷發回。案件更一審時，原本都自行陳述的李國輝，突然說自己聽不懂中文，要求通譯；也說先前警詢、檢詢的筆錄，因為沒有通譯，全都違反正當法律程序，全都無效。被害人家屬非常不滿，出了法庭後，更大罵李男裝蒜，在台灣生活18年，完全聽得懂中文，偵查、一審時，李男完全可以中文溝通，但卻在更審時裝聽不懂。家屬更罵「如果台灣法律變成這樣，殺人都可以逃過死刑的話，那大家都可以幹了。9條人命耶！」

更一審再度判處死刑，更二審也第四度判處死刑。不過到了去年11月的更三審，高院改認定李國輝因長期吸食安非他命，已有幻聽、幻覺的狀況；另外他當時放火打算燒死蘇姓友人，這部份案具有殺人的直接故意；但對於燒死其他人，則為殺人的不確定故意，更三審認為這與《兩公約法》所規定的「情節最嚴重之罪」有別。因此更三審改判李男無期徒刑、褫奪公權終身。檢方不服無期徒刑，再上訴最高法院，但最高法院25日駁回上訴定讞，李國輝一把火燒死9條人命，確定逃過死刑。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
瑪娃暴風圈離台很近！　7縣市一定會下雨
「樂天女孩總選舉」結果出爐　李多慧、林襄都輸給她！
快訊／4度被判死！　他縱火燒死9人今逃死定讞
快訊／下周可能發海警！　瑪娃重回強颱「強度會更猛」
市川猿之助密友「M男」起底！　遺書指定財產全給他
高雄姊把妹妹關8樓窗台！　她墜樓慘死
前棒球國手陰經龍狠殺女友！二審宣判出爐　死者弟怒了
快訊／大谷翔平陽春砲！　本季第12轟出爐
Nvidia暴漲1倍！　「台灣囝仔」黃仁勳身價大增逾4200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒　主嫌繳200萬求減刑

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒　主嫌繳200萬求減刑

蘋菓西打600ml再傳有沉澱物！平鎮工廠勒令停工　缺失全曝光

誤信假冒名主持人投資「黑金」 背包男衝銀行險遭詐180萬

新婚2個月妻搞偷吃！　行車紀錄器驚見小王「手比愛心」衝摩鐵

暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

高雄富翁留13億遺產！里長兒卻暗槓3200萬　惹眾怒挨告結局曝

被導航誤導！一家人開車環島「受困燕巢泥火山」　慘卡泥濘4小時

5男停車場吸毒孕婦把風！3人未成年...2警到場無作為記申誡

快訊／忠孝橋驚傳墜橋！男騎士掉落淡水河失蹤　警消搜救中

賣烤玉米算錯錢...姊姊把妹妹關37.5公分窗台　她8樓墜落亡！

侯友宜國政顧問群初亮相　高喊「重啟特偵組」、歡迎陸客來台

大樂透端午加碼「100組100萬」　台彩授2招提高中獎率

一票人嘆「忘記颱風假的感覺！」上次放假是2年前　超無感2原因曝

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒　主嫌繳200萬求減刑

李李仁Get大客車駕照「全是為了女兒」！　3個月內就考到

王鴻薇／囂張面嗆投資人　imB詐騙調查局也有份！

蔡清祥：im.B主嫌用假名招搖撞騙　將是檢方偵辦重點

新北市「打新冠疫苗送2禮」　2族群打完現場直接領！

聲明稿／證交所睜亮眼　詹景超打拚7年「泰山」績效碾壓龍邦

im.B詐騙主嫌疑跟多名政要餐敘　雙清文教基金會三點聲明澄清

陸連鎖餐廳燒肉活蛆狂竄　業者坦承道歉：保存疏失

社會熱門新聞

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

康友-KY掏空案重大進展　主嫌泰國落網

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

更多熱門

相關新聞

李永然、曾春僑／防詐應簡化域名扣押審核程序

李永然、曾春僑／防詐應簡化域名扣押審核程序

在「一頁式廣告詐騙」盛行的今日，若能加速「域名扣押」的審查程序，下架詐騙網頁，讓民眾無法讀取詐騙網頁資料，則可降低被害機率。

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

「最美魚販」被爆賣淫怒告AV導演

NCC拒中天換照遭撤銷　說好的新聞自由呢

NCC拒中天換照遭撤銷　說好的新聞自由呢

空姐「攜毒品」入境沙烏地　恐判死刑

空姐「攜毒品」入境沙烏地　恐判死刑

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

關鍵字：

法律人權中和縱火出租公寓李國輝被害人死刑更審最高法院

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

2高官到im.B主嫌豪宅開趴！她批交通部護航

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

麗寶集團靠「神」助攻成百億王國　7億建地捐出蓋廟

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面