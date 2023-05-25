暗夜縱火燒死9條人命！李國輝四度判死今卻逃死定讞

▲中和出租公寓縱火害死9命，李國輝逃死定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區2017年11月發生出租公寓暗夜縱火案件，緬甸華僑李國輝一把火燒死9條人命，法院審理後，一審、二審、更一審、更二審四度將他判處死刑，但去年底的更三審改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴定讞，李國輝燒死9人確定逃過死刑。

本案發生於2017年11月，新北市中和區興南路某出租公寓夜間遭人縱火，造成9死慘劇。檢警單位調查後，逮捕曾有2次縱火行為的緬甸華僑李國輝（54歲）。他自稱遭受友人在臉書群組中以「藍牙播放聲音」方式罷凌、嘲笑，為了逃避幻聽還多次搬家，最後以每月2500元遷入胡姓友人在中和之租屋處。

但他又以聽到幻聽為由，在2度警告出租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日以寶特瓶盛裝的預藏汽油，對蘇姓友人的住處縱火報復，造成包括胡姓友人在內共9名房客慘死火窟。李男犯案後隨即變裝，但仍被檢警循線逮捕，而他辯稱有聲音要他放火，但檢警仍依殺人罪嫌提起公訴。法院審理時，李男絲毫不見悔意還多次宣稱：「對於那些因我而死的人，非常抱歉！我不怕死，法官怎麼判都可以！」

李國輝一審、二審均遭判處死刑，均遭撤銷發回。案件更一審時，原本都自行陳述的李國輝，突然說自己聽不懂中文，要求通譯；也說先前警詢、檢詢的筆錄，因為沒有通譯，全都違反正當法律程序，全都無效。被害人家屬非常不滿，出了法庭後，更大罵李男裝蒜，在台灣生活18年，完全聽得懂中文，偵查、一審時，李男完全可以中文溝通，但卻在更審時裝聽不懂。家屬更罵「如果台灣法律變成這樣，殺人都可以逃過死刑的話，那大家都可以幹了。9條人命耶！」

更一審再度判處死刑，更二審也第四度判處死刑。不過到了去年11月的更三審，高院改認定李國輝因長期吸食安非他命，已有幻聽、幻覺的狀況；另外他當時放火打算燒死蘇姓友人，這部份案具有殺人的直接故意；但對於燒死其他人，則為殺人的不確定故意，更三審認為這與《兩公約法》所規定的「情節最嚴重之罪」有別。因此更三審改判李男無期徒刑、褫奪公權終身。檢方不服無期徒刑，再上訴最高法院，但最高法院25日駁回上訴定讞，李國輝一把火燒死9條人命，確定逃過死刑。