引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

▲連千毅遭判刑定讞。（圖／翻攝自Facebook／連千毅（Allen））

記者吳銘峯／台北報導

引爆高雄直播主之亂的網紅連千毅，因直播賣貨引發糾紛後，指使小弟到對方店外開槍示威，引爆高雄「直播主之亂」。連千毅一二審均被以多項罪名，判刑7年與1年（得易科罰金），案經上訴，最高法院25日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

本名連健任的連千毅，現年46歲，他2016年成立蘭庭國際公司和蘭庭精品直播倉庫，在高雄鼓山、新北五股等處成立直播間，帶領旗下小弟加入「天道盟高雄分會」，成為知名的網拍一哥。「現主時」（現在）、「包軌」（包起來）成為他著名金句，吸引不少粉絲。

不過人紅是非多，2019年4月間有網友在他節目鬧場，他之後「請」對方到速食店，開直播要求對方吞下9個漢堡和10多瓶飲料引發爭議。之後連千毅又因不滿網友批評，要小弟私訊對方「3100（意指喪事的白包）要給你」，網友因此臉書向連千毅道歉，高雄地檢署因此依恐嚇罪嫌將他起訴。

另外他2019年9月因拍賣「超級福箱」，遭寵物店直播主「大仁哥」鄭又仁嗆聲，雙方在網路上叫囂，進而引爆高雄「直播主之亂」，連千毅指使小弟到對方寵物店開槍示威，最後遭檢警逮捕，羈押311天。檢方提起公訴，一二審法院均認定他犯下《組織犯罪》、恐嚇、妨害自由等罪，分別判刑7年與1年（得易科罰金）。其中1年得易科罰金部分先行定讞。

連千毅二審遭判刑時，曾公開表示「我沒賣過假貨！這三年來商標法案件全部不起訴，但直播生意仍損失好幾億；此外我認真行善，每年舉辦活動幫助清寒家庭，這樣二審還維持原判，真的太扯了。」不過全案再上訴，最高法院仍未採信連的說法，在25日駁回上訴定讞，最高法院並通知檢方啟動防逃機制。