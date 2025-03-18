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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

矯正署推動監所擴遷改建計畫　提4措施紓解超額收容、提升教化成效

▲法務部矯正署▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部矯正署。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署今（18日）表示，目前全台監所可容納6萬餘名收容人，實際收容5萬8千餘名，雖無超額收容狀況，但因人口分布密度，西部地區易產生空間與戒護不足問題，已實施4項措施解決，分別為「監所擴建改建」、「機動調整移監」、「後門刑事政策」、「科技輔助人力」。矯正署強調，將同步向行政院爭補合理管教人力，並已在法務部支持下研提矯正人員比照警察、消防等支領「深夜危勞性勤務津貼」規劃，期能完善同仁保障，全力守護社會安全。

矯正署表示，矯正機關肩負我國刑罰執行、強制處分及教化矯正之重要任務，目前全台監所共可容納6萬餘名收容人，實際收容5萬8千餘名，整體雖無超額收容狀況，惟國內人口分布密度不同，西部地區監所易生處遇空間與戒護人力不足問題，法務部為解決此一困境，督責本署實施以下措施。

矯正署指出，第一、監所賡續擴、遷、改建：計於今(114)年底啟用八德外役監獄與彰化看守所擴遷建工程，增加 3,459 名收容額，並積極推動桃園女子監獄、臺北看守所及女子看守所擴遷建計畫，計能再增 1,522 名收容額。

矯正署再指，第二、及時機動調整移監：依超收警示提早將收容人移至合適機關，衡平處遇量能，紓緩戒護壓力。

矯正署提到，第三、實施後門刑事政策：建構客觀假釋量表，針對犯行輕微、高處遇成效及低再犯風險者，務實審核，協助更生復歸。

矯正署說，第四、運用科技輔助人力：今年起至 116 年分階段全面數位化各監所監控設備，並持續研發矯正智慧管理輔助系統。

另外，矯正署強調，本署將配合各監所擴遷改建工程啟用期程，同步向行政院爭補合理管教人力，並已在法務部支持下再研提矯正人員比照警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員支領「深夜危勞性勤務津貼」規劃，期能完善同仁職場保障。

矯正署表示，本署秉持虛心態度，廣納各界建言，持續爭取資源挹注，精進各項矯治政策，針對國內新興犯罪趨勢，建構相應專業化處遇，降低再犯風險，強化復歸效能，全力守護社會安全與祥和。

▼台北監獄。（圖／資料照片）

▲台北監獄傳出收容人利用郵寄包裹夾藏智慧手機進入舍房。（圖／資料照片）

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