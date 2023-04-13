【更生好物每周報】彰化阿良古味　最純粹的素食好滋味

▲阿良古味參與攤位市集與大家分享美味，圖為阿良（右）與工作人員。（圖／臺灣更生保護會彰化分會提供）

記者王淑君／整理報導

創業本就是一段艱辛的旅程，尤其對於復歸社會的更生人來說。

原本販售皮包製品的阿良，出獄後，因加入慈濟，與師兄、師姐們一同擔任志工，因此接觸到素食食品，心生推廣美味素食的機緣。他透過調整與改良，讓更多人可以品嘗到最純粹的美味，包括杏仁茶、軟喉糖、乳酪絲，以及最新推出的黑麥精釀飲，同時也逐漸擴增商品項目，例如皮革包與衣服等，都是阿良精心把關的好產品。

行善，與父親生前的約定

過往的經歷是如今對自己最大的提醒。當毒品進入阿良的生命，也改變了他前半段的人生，染毒、入獄、戒毒，占了他二十多年的漫長歲月。期間，他歷經了與親人的衝突、內心的掙扎，以及無數次無以彌補的遺憾。

與父親的約定是阿良迎向新生的最大動力。在獄中，他遇上父親因病離開人世，再加上自身因施用毒品，對身體造成極大的損傷，這些在在提醒了他，必須拋開不堪的過往，未來的他想要成為一位行善的志工。

反毒，歸白人生有愛相伴

2017年，阿良以「阿良的歸白人生」向社會大眾分享著自己的故事，並透過文字語言的力量，闡述由過往至今，為了能回到正常生活，自己是如何翻轉生命，以及為了回應家人的期待與使社會接納，他是如何著手進行改變。

在擔任慈濟志工時，阿良以更生人的身分現身說法，並進入校園與孩子們講述反毒的歷程與進行宣導，後續更以無毒劇場宣傳，也因此遇見生命中的美好緣分，使得阿良在反毒的路上有了最堅實的伴侶相伴，夫妻同心協力貢獻心力。

阿良以自己的人生故事向大眾宣導毒品的危害，更獲得總統及許多單位表揚為反毒有功人士，更擔任法務部矯正署彰化監獄志工，此外，他也於財團法人臺灣更生保護會彰化分會擔任輔導老師，更透過自己經營的店家，將盈餘的百分之十回饋社會，用來協助更多受刑人、更生人及其家屬，為更多人點亮一盞溫暖的燈光，而這也是阿良與父親最大的約定。

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▼阿良古味以素食為出發點，將最純粹的美味分享給大家。（圖／臺灣更生保護會彰化分會提供）