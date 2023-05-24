　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

NCC拒中天換照遭法院撤銷　說好的新聞自由呢

▲▼中天電視台外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲中天換照案一審判決中天勝訴，由於2020年11月NCC委員所做出的換照審查評分表，違反《換照審查辦法》相關規定。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

國家通訊傳播委員會（簡稱NCC）決議對中天新聞台「不予換照」，中天打起行政訴訟，並特別委請國內少數嫻熟憲法及行政法，且行政訴訟經驗豐富的理律法律事務所劉昌坪律師加入訴訟團隊。台北高等行政法院經過兩年的仔細審理，日前一審判決中天勝訴。為此，行政院回應，本案程序瑕疵仍可補正；另外，法院也未否定NCC不予換照的理由。對此，中天委任律師劉昌坪回應，本案經聽證程序，在此已無從補正；至於不予換照的理由，行政法院根本未實質審理，哪有贊同或否定的問題。

中天新聞台2020年底向NCC請求換照遭駁回，之後打起一連串行政訴訟。案經台北高等行政法院一審審理後，5月初判決撤銷NCC不予換照的處分，中天勝訴。對此，行政院隨即召開記者會，發言人羅秉成強調，「本案中程序上瑕疵，在法律上可以補正，所以法院並沒有否定原來不予換照的實體理由。」對於行政院的說法，中天委任律師劉昌坪並不認同。

劉昌坪指出，依照《行政程序法》第114條規定，行政機關的程序上瑕疵確實可以在「訴願程序終結前」，或是當事人「向行政法院起訴前｣予以補正。不過本案乃是依法經聽證程序作成的行政處分，提出救濟時根本不須經過訴願程序；既然沒有訴願程序，而且中天已提起了行政訴訟，行政法院也判決NCC違法了，怎麼進行補正？ 更況且評分表的錯誤，也並非《行政程序法》上開規定允許程序瑕疵得於事後補正的五種情形之一，如何進行補正？

他表示，本案判決中天勝訴的主要原因，是2020年11月NCC委員所做出的換照審查評分表，違反《換照審查辦法》相關規定，形同改變執照之核發標準，並足以影響不予換照之結論，因此認定不予換照的處分違法。而判決書也清楚寫明，「本件事證已明確，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不一一論駁」，所以法院並未一一審酌不予換照的實體理由，與行政院事後的說法不符。

此外，劉昌坪認為，NCC過去曾多次於委員會決議、新聞稿及施政計畫中表示，衛星頻道因非屬於稀有資源，且無總量管制，所以原則上均應准予換發執照。劉昌坪並針對《衛星廣播電視法》的時空背景論述，在科技日新月異的今天，國內有線電視、廣播等媒體業者，在新媒體的衝擊下，營運狀況越來越嚴峻。現在的環境與制定《衛星廣播電視法》的1999年當下，為了「管制管理」媒體業者的社會氛圍，完全不同。劉昌坪認為，法律應與時俱進，貼近社會現實，NCC應該改為「輔導協助」的角色，幫助媒體發展；更何況中天是新聞台，倘若NCC仍自恃「管理者」的角色而不予換照，恐有打壓新聞自由之虞。

至於是否應尊重判斷餘地的問題，劉昌坪指出，正確適用法規及本於證據認定事實，包含對於當事人有利及不利事項都應該一律注意，以及作成行政處分應嚴格遵守正當法律程序及行政法之一般原理原則，乃是法院尊重判斷餘地的前提，這是法治國家的基本原則，適用於所有行政機關，獨立行政機關同樣必須遵守，否則豈非判斷餘地可以凌駕於憲法及法律之上？

最後，劉昌坪從比例原則著眼。他指出，《衛星廣播電視法》對於媒體未查證屬實或違反相關法規的情況時，除了罰鍰以外，尚設有可命停止播送的規定，這是比例原則中侵害性較小的手段。但NCC卻從未對於中天採取上開措施，反而選擇侵害性最嚴重的「不予換照」，等於讓中天沒有改正的機會就必須停播，確實違反行政機關應遵守的比例原則。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「不給錢就丟化糞池」偷走老董骨灰！　離職司機勒索6千萬
「最美魚販」被爆賣淫！　怒告結果曝
獨／「爆紅拉麵裡的牠」　不是大王具足蟲！
中山區當街擄人！　男遭拖出賓士車痛毆押走
嘉義驚見「透明魚」！肚裡小魚清晰可見　專家也沒見過
嫌身高172太矮　他不惜「斷腿增高」變成183公分型男

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

NCC不給中天換照法院判撤銷　行政院：未否定不予換照理由

關台兩年！　中天遭NCC罰160萬勝訴　他喊：平反中天是新總統義務

法院撤銷NCC不予中天換照處分　吳子嘉轟：會害死賴清德

NCC拒中天換照遭法院撤銷　說好的新聞自由呢

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

給說法／超商浩克遭警爆打是即時強制或報復性毆打

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

《金師傅3》為避醫療糾紛起口角　休假還加班！《較量人生》社畜有感

NCC拒中天換照遭法院撤銷　說好的新聞自由呢

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

給說法／超商浩克遭警爆打是即時強制或報復性毆打

「朱家軍」金志聿將輔選侯友宜？　國民黨：納入越多意見越好

提升智慧行動生活安全　南消一大辦理電動公車充電站搶救演練

台師大西瓜節強勢回歸！大胃王分享奪冠秘訣：「用刷牙方式」

「不給錢就丟化糞池」離職司機偷輪胎大王骨灰　勒索家屬6千萬

侯郭配有望？　她建議侯友宜應「效仿馬英九」三顧茅廬

行車貨物未捆紮牢固最高罰1萬8　屏東監理站辦觀摩會

帶輪椅搭港鐵手扶梯「倒栽蔥」3人互壓　路過民眾急按停救援

im.B吸金風暴！　蘇煥智：金管會主委黃天牧應下台負責

蔡政府2016年就提強化管理網路借貸平台　民眾黨團批：打詐無成

「最美魚販」被爆整形、星國賣淫！怒告AV導演抹黃　結果竟是這樣

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

法律熱門新聞

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

NCC拒中天換照遭撤銷　說好的新聞自由呢

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

給說法／超商浩克事件中警執法過當嗎

桃園地檢檢座　檢察官論壇上開砲

柯博齡／車停白線為何被開單

更生人阿凱赴大馬：感謝總裁提攜

5男關一起　牢房竟變炮房

給說法／你知道自己被限制出境嗎

銀行主管性侵女下屬　色喊「妳好濕喔」

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

劉彥君／地上權住宅知多少

更多熱門

相關新聞

三立、民視九合一大選計票錯誤　NCC發函改進

三立、民視九合一大選計票錯誤　NCC發函改進

NCC(通傳會)24日決議，對三立新聞、民視新聞於111年11月26「九合一大選」開票、計票節目出現票數數字錯誤案予發函改進，發言人翁柏宗表示，委員會認為其情節未達損害公共利益程度，決議函請廣電媒體開票節目應向觀眾明確說明票數來源及計算方式。

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

吳景欽／五億高中生案的私鑑定效力

鬼父以陀螺發條性侵幼子　判刑定讞

鬼父以陀螺發條性侵幼子　判刑定讞

男大生仿電影「灌精」　二審獲判緩刑

男大生仿電影「灌精」　二審獲判緩刑

美胸皇后劉伊心總裁老公逃漏稅遭判刑

美胸皇后劉伊心總裁老公逃漏稅遭判刑

關鍵字：

法律中天中天換照案行政訴訟NCC新聞自由劉昌坪理律衛星廣播電視法

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面