李永然、曾春僑／簡化域名扣押審核程序避免一頁式詐騙

▲臉書充斥著一頁式詐騙廣告，冒用名人肖像、流行商品圖片，或以投資顧問等資訊誘使民眾上當。（圖／記者林緯平攝）

台灣社會深受詐騙橫行，政府也不斷地想方設法企圖解決，但目前改善仍有限。其中，詐騙手段中有一種「一頁式廣告詐騙」，造成不少人受害。對於此種詐騙方式，似乎可以從「域名扣押」下手。

「域名扣押」（domain name seizure）可使網路使用者無法連上特定網站，在「一頁式廣告詐騙」盛行的今日，若能加速「域名扣押」的審查程序，下架詐騙網頁，讓民眾無法讀取詐騙網頁資料，則可降低被害機率。

台灣「一頁式詐騙」盛行於臉書、LINE、新聞網站與各種網路平台，經常冒用名人肖像、流行商品圖片，或以投資顧問等資訊誘使民眾上當，再以貨到付款，或是虛設獲利的假象頁面坑殺民眾，除了造成民眾金錢損失外，更衍生洗錢、組織犯罪等問題。

這類「一頁式廣告」通常只有一個頁面、沒有公司地址，常以限時及免運費方式吸引民眾、留言均為「正評」等，或是疫情期間賣血氧機，奧運期間賣球鞋等，都屬於此類「一頁式詐騙網頁」。

網路世界中，網站會有一個對應IP位置，理論上透過IP就可瀏覽對應網站，但IP為一組數字，不利記憶，為方便使用者上網，故直接輸入域名也可對應到特定網站，例如「lawapple.com」即為「永然聯合法律事務所」的域名。「域名解析」就是域名對應到IP的過程，目前國內民眾要瀏覽網頁，除要先透過網際網路服務業者（ISP，如中華電信HiNet）提供上網連線後，尚須由財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）的解析域名，才能連上對應的IP，完成上網程序。若TWNIC停止解析該網域，即可中斷國內與該網域連結，這就是所謂的「斷網」。

而對於此「一頁式廣告詐騙」的網頁，為避免更多大眾受害，可以從快速下架詐騙網業著手，亦即「域名扣押」，也就是所謂的「斷網」。「域名扣押」有依行政命令為之，如《動物傳染病防治條例》或《兒童及少年福利與權益保障法》等，以《動物傳染病防治條例》第38條之3為例，規範電信業者應配合動物檢疫機關公告，採取限制接取、瀏覽會移除網頁內容等做法。而在詐騙案中，目前實務上，其法源依據為《刑事訴訟法》第133條第1項之得為證據之物或得沒收之物，可以依法扣押；另外，《刑事訴訟法》第122條第2項對於被告或犯罪嫌疑人的電磁紀錄，必要時得搜索，進而扣押。

「域名扣押」的好處，在於使國內民眾因斷網而連不上惡意網站，犯嫌也不會馬上知悉網站已被暫停解析，因此可以減少民眾被騙機會。事實上，不只前述詐騙案件牽涉網頁瀏覽，在資通訊科技發達的今日，兒少性剝削、網路賭博、遊戲點數、洗錢、虛擬貨幣、侵害著作權、妨害名譽等案件，也常與網頁有關，因此如何在符合比例原則下，能兼顧各方權益，加速域名扣押斷網的審查程序，筆者建議以下兩個方案：

一、 短期採搜索票或通信監察聲請書隨到隨審：目前執法機構擁有較強科技偵查訓練與能量，因此司法與檢察機關可相互協調制訂協作平台，執法機關於網路巡邏蒐證或民眾報案後，檢具完整資訊，以聲請書方式提交檢察官初步審查，再由法院做最終審核；若審核通過，則簽發網域扣押票類的令狀，通報財團法人台灣網路資訊中心進行阻斷程序。倘若駁回，則聲請單位可視情況搜集資料重新聲請，或是另以聲請扣押裁定書方式進行。這種由執法機構負責蒐證、法院負責最終審查的運作方式，除可兼顧雙方權益外，也可以免除大眾對於行政機構濫權的疑慮。

二、 提升數位證據素養與訂定完整法規：在提升數位證據素養上，各階段審查者須先接受一定時數的數位證據教育訓練，並有繼續訓練的機制；另外，在法規面，則制定包括蒐證內容格式、審查標準、通知方式（如：是否採數位方式通知）、抗告程序等，尤其當事人若提出抗告，也可增加網站違法與否的調查線索，成為追求真相的另一途徑。

目前台灣詐騙案頻傳，民眾的生活、工作深受困擾，導致已成為台灣相當嚴重的民怨問題。政府為了消除民怨，除積極在立法院推動《刑法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《人口販運防制法》、《證券投資信託及顧問法》等相關五個法案的修法，但筆者認為，針對「一頁式詐騙網頁」，如能透過筆者於前述所建議的兩個方案趕緊著手，相信可以收到不錯的效果，讓這類詐騙的受害人能夠減少，進而達到降低民怨的效果，盼政府主管當局能慎重地積極斟酌及採納！

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●李永然，永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；曾春僑，永然法律基金會顧問。以上言論不代表本公司立場。