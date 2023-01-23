蔡東利／遠離毒品　大麻讓你麻煩大了

▲大麻屬於第二級毒品，持有或是施用大麻，該行為會構成《毒品危害防制條例》第10條第2項施用第二級毒品罪。（圖／記者陳雕文翻攝）

小明自小在國外留學，朋友與同學間有很多人有吸食大麻的經驗，後來返台工作後，小明三不五時仍有在吸食大麻，並固定向藥頭綽號「大尾哥」之人購買大麻吸食。後來，「大尾哥」因為販賣大麻被查獲而送監執行，頓時，小明失去了購買大麻之來源。

沒想到，由於網路發達，小明就上網逛逛各大論壇，居然發現遠在美國加洲的「David哥」也有在賣大麻，小明抑制不住內心的喜悅，立馬向他購買大麻，他便以國際航空郵包將大麻寄送到台灣。本以為神不知鬼不覺，小明殊不知其將大難臨頭。

依《毒品危害防制條例》第2條之規定，大麻屬於第二級毒品，因此小明向「大尾哥」購買大麻後，持有或是施用大麻，該行為會構成《毒品危害防制條例》第10條第2項施用第二級毒品罪（法定刑度3年以下）及第11條第2項持有第二級毒品罪（法定刑度2年以下)。

但如果小明向人在國外的「David哥」購買大麻，那就更是個大麻煩了。除了上開所述之罪行外，因為《毒品危害防制條例》所列毒品及其製劑、罌粟種子、古柯種子及大麻種子均為管制進出口商品，因此不得私運進口，否則即違反《懲治走私條例》第2條第1項私運管制物品進、出口罪（法定刑度7年以下）。另外，也會構成《毒品危害防制條例》第4條第2項運輸第二級毒品罪（法定刑度無期徒刑或7年以上有期徒刑）。

小明雖然只是單純購買毒品之行為，然因為毒品係從國外進入台灣，其適用之法條即有上開差別，法定刑度也是天差地遠。所以老話一句，勇敢向毒品說不。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。