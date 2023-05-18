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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】雲林耕心有機農場耕田也耕心

▲▼位於雲林的耕心有機農場，王玉彰的發展理念秉持環境保育。（圖／臺灣更生保護會雲林分會提供）

▲位於雲林的耕心有機農場秉持環境保育，王玉彰期待將最新鮮、有機的美味分享給更多人。（圖／耕心有機農場臉書宣傳圖片）

記者王淑君／整理報導

位於雲林的耕心有機農場是一座有機蔬果農場，也是王玉彰另一段人生的出發點。

過去因捲入走私槍砲彈藥案，而被判刑十多年，入監期間對家人深感愧疚，並想著該如何彌補這一段歲月。假釋出獄後，他回到熟悉的家園，擔心著將來的生計及後續的人生出路。在這些日子裡，他看著家鄉一塊塊的稻田及純真的田野景色漸漸被農藥汙染，萌生出創立一座有機農場的想法，更因此為自己開啟嶄新的人生篇章。

守護土地的心願

要做，就要做對土地、生態有利的事。為了整備心中這一座有機的耕心有機農場，王玉彰與臺灣更生保護會雲林分會貸款，得以向前邁出一步。

農場以環境保育為土地經營與規畫的基本，在這塊土地上，他胼手胝足地生產出多樣化的農作物，栽種出來的蔬果鮮甜誘人，更發展出專屬的「感恩米」，期待將最新鮮、有機的美味分享給更多人。

打造有機農場並不是件容易的事，他深知過去的栽種方式較為傳統，若需要改變為有機栽培，便需要深入了解其中的栽種方式，因此，他開始涉獵相關書籍，有所心得後才開始進行栽種。

為了不在土地上噴藥影響環境，王玉彰在創立期間下足了工夫。日以繼夜的觀察，是他與這塊土地培養關係的基礎。為了掌握作物於不同時段的樣貌，透過階段性的觀察、記錄，終於找到屬於自己培育作物的風格。

看見農場裡的希望

王玉彰不僅心心念念著土地保育，行有餘力也幫助更多需要幫助的人。身為更生人的王玉彰，因為體會過更生人回歸社會後找工作之不易，因此，他陸續雇用了更生人在農場裡一同工作，除了教導他們栽種技巧外，更真心關懷他們，讓他們在出獄後，能夠很快地適應生活、找到新工作，期勉他們能重新找到人生的價值與希望。

樂於助人的王玉彰，於93年度獲得更生保護節法務部（最高榮譽獎）個人獎章，並且與臺灣更生保護會雲林分會一同入監現身說法，讓受刑人能夠從他的經驗中獲得重生的力量；同時，他也進入校園，與學子們分享自己在有機栽種的心路歷程，希望能藉由一己之力，為社會善盡一份心力。

更生好物銷售資訊

雲林耕心有機農場

購買地址：雲林縣虎尾鎮興南里1-20號

聯絡電話：0921-792-676

官網：http://gengxin.weebly.com/

▼臺灣更生保護會雲林分會與耕心有機農場購買蔬果，於疫情期間提供給更生人生活物資。（圖／臺灣更生保護會雲林分會提供）▲▼位於雲林的耕心有機農場，王玉彰的發展理念秉持環境保育。（圖／臺灣更生保護會雲林分會提供）

▼除了蔬果，耕心有機農場更發展出特色「感恩米」。（圖／臺灣更生保護會雲林分會提供）▲▼位於雲林的耕心有機農場，王玉彰的發展理念秉持環境保育。（圖／臺灣更生保護會雲林分會提供）

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法律更生人耕心有機農場王玉彰更保更生保護會感恩米有機栽種

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