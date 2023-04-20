【更生好物每周報】桃園尚昂烘焙　用美味糕點開展新生

▲尚昂烘焙提供多樣化安心美味的糕點好選擇。（圖／臺灣更生保護會桃園分會提供）

記者王淑君／整理報導

在熱鬧的桃園龍安黃昏市場中，迷人的香氣從明亮的攤位上飄出，吸引著顧客的來到。攤位上的糕點皆由位於桃園八德的尚昂烘焙工作室每天早晨製作，並輪流在桃園各處市場販售。如今，「尚昂烘焙」已經有四個不同攤位、八個銷售點，以健康美味的蛋糕和點心，吸引饕客造訪。

監內習技能走上烘焙之路

「尚昂烘焙」由阿橙夫婦經營，提起阿橙的過往，曾因為毒品三度入獄的她，18歲就開始和監獄打交道，最久甚至曾入獄長達十三年的時間。在這段難熬的日子裡，令人心生惶恐，尤其面對逐漸增長的年齡和日益變遷的社會，她決心要正視自己的未來。

阿橙參加監所中的烘焙課程，並深深愛上了烘焙這門手藝。在她的努力進修之下，因此習得這份令人自傲的一技之長。在出監的隔天，她就積極的去烘焙坊和麵包店求職，但卻因為年齡太大、經驗太少，以及更生人的身分而被拒絕，所幸她沒有對自己更生人的身分產生自卑。

「你越糾結在擔心別人知道你的過去，就會越害怕接觸人，最後只能回到過去的生活圈。」三度進出監獄，阿橙看到了各式各樣的人來來去去，出去的人為何又會回來？答案不外乎是：「出去之後，過去的朋友又來找」。阿橙正是知道，過去的環境可能對自己產生負面的影響，因此痛下決心，堅定自己自力更生的決心。

從三十多歲出獄至今年近五十，阿橙在烘焙的路上走得越來越遠，也越來越穩。目前在桃園八德區開設「尚昂烘焙工作室」，以古早味蛋糕、蛋黃酥和各式點心為主要產品，並且在桃園仲平、龍安和同安黃昏市場闖出了一番名號，吸引消費者風雨無阻的造訪並購買他們的美味糕點，品嘗幸福的好滋味。

更生好物銷售資訊

尚昂烘焙

聯絡電話：0930-731-091

官網：http://www.facebook.com/shang.bakery/

▲尚昂烘焙於桃園仲平、龍安和同安黃昏市場設攤販售產品，另有其他購買需求也可透過官網私訊洽詢。（圖／臺灣更生保護會桃園分會提供）

▲尚昂烘焙各式的手作麵包、蛋糕、甜點。（圖／臺灣更生保護會桃園分會提供）