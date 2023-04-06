【更生好物每周報】書法家蘇朗改過更生　人書俱老

▲臺中更保以實際行動支持更生藝術家，展示於法務部，推廣書法家蘇朗（右）作品「歲月靜好」，由法務部蔡清祥部長（左）、更保總會張斗輝董事長（中）代表接受。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

記者王淑君／整理報導

蘇朗因吸毒4度入監服刑，最後一次於通緝期間駕車逃亡途中為警逮捕，當時好絕望，身心痛苦到了極點，萬念俱灰，心想這輩子完蛋了，根本不敢妄想「未來」!

因進出監獄多次，家人對他傷心絕望，出監時舉目無親，雖然下定決心自食其力，但剛出監時因一無所有，最終還是聯繫了兒子。兒子對他不離不棄，令他深感愧疚，加上不忍心增加年輕人的負擔，於是自己租了一間廉價套房，省吃儉用，將生活所需開銷壓到最低。而更生保護會更協助他找到園藝工作，幫忙申辦相關租屋補助及穩定就業獎勵金，鼓勵他參加更生美展，他因而天天寫字，從一筆一畫中重新燃起對書法的熱情。

習字靜心思過 自助人助



「我在書法中得到平靜的心！」蘇朗說，他在臺中監獄「雕塑心靈之美技訓班」的雕塑、陶藝、書法、國畫及漆器等課程中，最喜歡書法，尤其指導老師任容清傾囊相授，並在為人處事中諄諄教誨。任老師在他服刑期間病逝，讓他感慨萬千、思念不已，至今每次提筆猶如老師就在面前。

蘇朗表示，任老師要求他書法每筆都要如實寫到位，並細心體會每個筆劃的「線質」，任老師說：「在鐵窗裡學習才藝，有著外面所沒有的清靜，一定不要浪費讓心靜下來的機會，就會因禍得福。」他到現在才懂得其中深意。

寫書法就是在「練心」，練心首在「靜」，能「靜」才能真正面對自己的內心，改過自新。蘇朗以一個更生人的體驗表示，對於自己所面臨無法預料的外在誘惑與紛擾，只要徹底靜下心來，就能克服困難，成功創造屬於自己的更生機會。

立志與書偕老 創業「蘇朗書法工作室」

任老師常說：「書法是無止境的藝術，古人比喻其境界為人書俱老。」 在監期間，唯一陪伴蘇朗的就是書法，他期許今後能報答師恩及每一位曾協助過他的朋友。獲選更生藝術達人，對他來說是很棒的禮物。直到作品完成送審至今，依然放不下筆來，他也在其中獲得內心的寧靜與自信，他相當感謝更生美展給自己另一個意想不到的機會。

▼蘇朗書法作品「莫忘初衷」，長87cm、高49cm。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

熱愛書法的蘇朗，創業設立了「蘇朗書法工作室」，除了販售書法創作外，也接受客製化訂製，春節前也有春聯販售。此外，精通篆刻技能的他，也提供篆刻服務。

蘇朗於法務部藝文走廊「更生美展」開幕時，以書法作品「歲月靜好」與大家結善緣，希望社會大眾對奮發向上的更生朋友付出關懷且接納，讓他們順利復歸社會，生活安寧平靜、平安喜樂。

更生好物銷售資訊

蘇朗書法工作室

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