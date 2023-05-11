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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】黃銀呈書畫工作室　棄槍拾筆畫說人生

▲▼黃銀呈透過藝術蛻變新生，並回饋社會，義賣畫作提撥部分所得協助弱勢及捐助臺中監獄「才藝舍坊」材料費用。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

▲黃銀呈透過藝術蛻變新生，並回饋社會，義賣畫作提撥部分所得協助弱勢及捐助臺中監獄「才藝舍坊」材料費用。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

記者王淑君／整理報導

黃銀呈的繪畫淡雅、用色沉穩、工筆精緻精準，所繪製的神佛隨氣勢走，展現繪畫者的心靈穩度。

獲獎無數的他，14年內奪獎80件，包括中部美展、臺灣國際藝術協會美展、玉山美術獎、桃城美展、磺溪美展、南美展、亞太國際墨彩藝術聯盟畫展、臺陽美術協會美展等。其中，更獲頒亞太國際墨彩藝術聯盟永久免審查殊榮、臺灣國際藝術協會美展連續三年奪金藝獎，以及兩岸文化交流展與臺北雙年展水墨類優選，成績斐然。

放下刀槍　筆墨翻轉重生

擅長佛畫的黃銀呈，年輕時曾被列為治平掃黑對象，民國92年遭查獲AK47步槍、92手槍後即棄保潛逃，民國93年因槍擊殺人遭判處有期徒刑15年2月，隨即入監執行。民國94年底參加臺中監獄的「才藝舍坊」，開始接觸藝術創作，激發創作能力，藉由藝術陶冶心性，進而翻轉人生。

黃銀呈跟隨「才藝舍坊」陳佑端老師、王瑋名老師學習水墨工筆，黃映蒲老師指導佛像畫與佛學、雕塑家黃雲瞳老師磨練素描線條。其先天的潛質加上後天勤習不輟，精進畫藝形意神，融會貫通後，再從生活中取材賦予情感，寫實創作敘事表達，往往觸動人心獲得共鳴。

藝術彩繪人生　盡己之力回饋社會

在監時，每次會面懇親時，家人從不缺席，讓他感受到家人不離不棄的愛正等著他回家團圓，但因漫長的囹圄歲月，讓他未能見到從小最疼他的阿嬤最後一面，也未能參與小女兒出世與陪伴她成長。

錯過家人的重要時刻，他將這些缺憾和虧欠融入畫作，以「祖孫情」原民題材傳達世代依偎的親情；「人之初」、「對話」、「伴」繪出稚子孺慕童真澄澈透淨的眼神。黃銀呈的水墨工筆筆觸細膩，真情流露，用色與構圖也跳脫窠臼，自成新局，展現所思所想及人文關懷哲思。

▼黃銀呈以人文關懷為創作題材，傳達心中所思所想。左圖為「祖孫情」—膠彩、右圖為「對話」—膠彩。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

▲▼黃銀呈透過藝術蛻變新生，並回饋社會，義賣畫作提撥部分所得協助弱勢及捐助臺中監獄「才藝舍坊」材料費用。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）▲▼黃銀呈透過藝術蛻變新生，並回饋社會，義賣畫作提撥部分所得協助弱勢及捐助臺中監獄「才藝舍坊」材料費用。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

「不再有線的無線世界」表現出現代人對於3C產品帶來生活便利漸成倚賴，甚或沉迷於網路，卻忽略了實體互動，造成人際疏離；恭繪「千山媽祖」慈悲庇佑討海子民守護平安、「不動明王」因果悟道、「戰鬥聖佛」描繪孫悟空從大鬧南天門到習得佛性的孫行者最後受封戰鬥勝佛，也是創作者自詡砥礪重生後的自畫像。

現在的黃銀呈，透過藝術蛻變新生，歷盡生命風霜，更加感恩與珍惜，也將義賣畫作提撥部分所得協助弱勢及捐助臺中監獄「才藝舍坊」材料費用，並時常策辦公益寒冬送暖捐助鄉里弱勢，盡一己之力，回饋社會，以助人為樂。

更生好物銷售資訊

黃銀呈書畫工作室

聯絡電話：（04）2223-6240

▼黃銀呈以謙恭的心進行描繪，使心平靜。左圖為「千山媽祖」—水墨工筆、中為「戰鬥聖佛」—水墨工筆、右圖為「不動明王」—水墨工筆。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）▲▼黃銀呈以謙恭的心進行描繪，使心平靜。（圖／臺灣更生保護會臺中分會提供）

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