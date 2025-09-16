　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

八德外役監、八里療養院合作諮商課程　盼引導收容人預防物質成癮

▲八德外役監獄為建構社會安全網積極協助收容人強化心理健康與復歸能力，特與八里療養院合作。（圖／法務部矯正署八德外役監提供）

▲八德外役監獄為建構社會安全網積極協助收容人強化心理健康與復歸能力，特與八里療養院合作。（圖／法務部矯正署八德外役監提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署八德外役監獄今(16日)表示，為建構社會安全網積極協助收容人強化心理健康與復歸能力，特與八里療養院合作，導入精神醫學專業團隊，推動「諮商團體輔導課程」，引導收容人培養正向思維、預防物質成癮。八德外役監強調，未來將持續拓展與醫療、教育及社會福利單位合作，建構「監獄、醫療、社區」三環支持網絡，協助收容人獲得身心復原，出獄後亦能延續學習成果，逐步調適生活步調，朝向穩定的人生方向發展。

八德外役監表示，近年來，酒駕及毒品濫用等物質成癮問題層出不窮，已成為公共安全與社會治理的重大挑戰，矯正機關為共同建構社會安全網積極協助收容人強化心理健康與復歸能力。

八德外役監指出，有鑒於此，特與衛生福利部立八里療養院合作，導入精神醫學專業團隊，推動「諮商團體輔導課程」，期望透過團體互動與心理支持，引導收容人培養正向思維、預防物質成癮，逐步邁向身心復元。

八德外役監教化科長温敏男表示，物質成癮往往與壓力因應不當、情緒調適不足，有關前開課程特別強調「覺察、理解、轉化」的歷程，讓收容人能在課堂中獲得支持，課程設計涵蓋放鬆練習、壓力調適與情緒管理等主題，理解負面情緒與壓力來源，學習更健康的因應策略。

温敏男指出，八里療養院憑藉其豐富的精神醫療與復健經驗，將臨床資源帶入監所，協助收容人逐步改善情緒狀態，強化人際互動能力，提升復歸社會的心理韌性。

八德外役監表示，特別感謝八里療養院林佳亨醫師及其團隊願意走入高牆，透過專業帶領協助收容人探索自我、掌握情緒調節技巧，增強復原動能。參與課程學員也反映，在團體分享中獲得支持與理解，並學會如何在壓力下調節情緒，避免陷入物質濫用與依賴的泥淖中。

最後，八德外役監強調，此次合作展現矯正與醫療跨域整合的成效，不僅強化收容人心理健康，也開創社會資源支持復歸的新契機，未來將持續拓展與醫療、教育及社會福利單位的合作，建構「監獄、醫療、社區」三環支持網絡，協助收容人於服刑期間獲得身心復原，出獄後亦能延續學習成果，逐步調適生活步調，朝向更穩定的人生方向發展。

▲▼八德外役監獄為建構社會安全網積極協助收容人強化心理健康與復歸能力，特與八里療養院合作。（圖／法務部矯正署八德外役監提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

八德外役監、八里療養院合作諮商課程　盼引導收容人預防物質成癮

八德外役監、八里療養院合作諮商課程　盼引導收容人預防物質成癮

八德外役監、八里療養院合作諮商課程　盼引導收容人預防物質成癮

矯正數法務部八德外役監收容人八里療養院物質成癮

