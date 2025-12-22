總統府接見保護事業有功人士團體　肯定其等「不為己、專為人」

▲總統府秘書長潘孟安（中）接見法務部表揚保護事業有功人士及團體獲獎代表。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部表揚今年度保護事業有功人士及團體並頒獎，獲獎者也於11月底進入總統府接受表揚，並由總統府秘書長潘孟安親自接見。潘孟安勉勵獲獎人士，讚賞他們「不為己、專為人」的精神；也希望他們將無私奉獻的精神向外擴散，帶動更多人願意給予更生人重新的機會。

為肯定民間人士及團體在監所教化、觀護工作與更生保護等司法保護領域的卓著付出，法務部政務次長徐錫祥、臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司司長洪信旭及矯正署署長林憲銘，於11月25日陪同「114年度法務部表揚有功人士及團體獲獎代表」前往總統府晉見秘書長潘孟安。潘孟安代表總統府向所有受獎者致以由衷的肯定與謝意，並再次強調民間力量在協助更生人重建生活與順利回歸社會上，具有無可替代的重要地位。

本次獲獎代表由各機關推薦人選均有十年以上輔導及服務年資，經法務部審慎審查後，選出朱良榮、宋景濱、張來煌、張麗英、曾瀚霖、黃國祥、溫楊梅英、嘉義市真如禪寺(釋了空無雲法師代表)、鄭竹軒、謝明原等人，獲頒殊榮。這些得獎者均在監所教化、觀護工作及更生保護等領域中長年付出，進出監所、接觸更生人達千餘人次，協助更生人及其家庭不計其數。晉見過程中由張來煌代表全體受獎者發表感言，分享多年投入司法保護工作的心路與堅持，並由潘孟安親自向其致意，以表彰其付出。

潘孟安在接見時，肯定每位獲獎者長期不辭辛勞，陪伴常被社會忽視的更生人，協助他們走過生命低谷，這份「不為己、專為人」的精神深具典範，今日獲得表揚，實至名歸。他並特別感謝獲獎者在推動收容人及更生人就業、職訓、家庭扶助及弱勢支持等工作所做的努力，有效降低犯罪風險，使社會更加祥和。他也期勉持續致力於監所教化、觀護及更生保護工作的所有夥伴們，能秉持初衷，將無私奉獻的精神向外擴散，帶動更多人願意給予更生人重新的機會，引領社會共同打造支持與接納的環境，讓每一位願意改過向善的更生人，都能找到新的開始。