預防天坑事件！桃市府加強5大安全措施　盼提升工地安全

▲桃園市長張善政今天主持市政會議時表示，為避免天坑事件發生，市府提出五大安全措施，以提升桃園工地安全。（圖，記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為避免類似天坑與中捷鋼樑墜落等意外發生，桃園市長張善政今（24）日在市政會議上表示，近來部分縣市發生重大工安事件，市府將以其他縣市發生事件檢討桃園市因應與預防措施，市府提出五大安全措施，期盼提升桃園工地安全，積極保障市民安全與權益。

張善政今天上午主持市政會議時指出，針對近期中捷鋼樑墜落意外、新竹市路面發生坍塌天坑事件，桃園目前推動許多公共工程，皆必須加強管理強度，以避免類似情形在桃園發生，市府提出五大安全措施，以提升工地安全。

包括建立「建築工程施工計畫外審機制」，針對高樓層、深開挖及特殊結構等複雜性較高的工程案件，一律要求施工前應將施工計畫委託第三方公正專業團體審查，審查之後才能動工。

第二，加強「開挖中工地安全防護措施巡檢」，加強委託第三方公正專業團體與專任工程人員於開挖階段加強巡檢，包括開挖面、開挖支撐、擋土系統，以確保防護措施發揮安全維護功能。

第三，建立「大數據資料庫」，如有紀錄不良的廠商，市府會加強稽查管理、加緊把關。

第四，強化「專任工程人員及工地主任之管理」，加強營造業的專任工程人員、工地主任查核機制，以杜絕兼職或租借牌照行為。

第五，強化「損鄰處理機制」，如果未來不幸出現鄰損案件，建管處辦理損鄰會勘時，將委託第三公正專業團體技師或建築師現勘，確認有無公共安全疑慮，以確保住戶安全。

▲桃園市長張善政今天指出，為避免天坑事件發生，市府提出五大安全措施提升桃園工地安全，圖為勞檢處對捷運A7施工中的大型工程進行勞檢。（資料照，記者沈繼昌翻攝）

張善政強調，桃園市境內有許多公共工程案件正在進行，除勞動局持續宣導工地安全資訊外，特別要提醒承辦公共工程的相關局處，務必需加強工地安全措施，避免類似天坑、損鄰狀況發生，以保障市民生命財產安全。