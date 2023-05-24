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質疑初選問卷不公...桃議員黃敬平聲請暫停　市黨部：按時程進行

▲藍營桃園市議員黃敬平今天上午赴地院召開記者會指稱，質疑國民黨第五選區民調條文設計不公，懷疑偏頗另一方，要求暫停初選民調。（圖／記者沈繼昌攝）

▲藍營桃園市議員黃敬平今天上午赴地院召開記者會指稱，質疑國民黨第五選區民調條文設計不公，懷疑偏頗另一方，要求暫停初選民調。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

爭取國民黨桃園第五選區立委提名的市議員黃敬平，今（24）日上午赴桃園地院民事庭遞狀，要求暫停本週日（5/28－5/30）的初選電話民調，黃敬平指出，市黨部昨天下午曾召開提名協調會，但過程完全不顧未達協調共識就強渡關山，他認為程序不正義才訴諸法律，聲請假處分要求暫停執行電話民調。

針對黃敬平的質疑，市黨部回應表示，民調問卷是中央黨部設計，政黨對比人選用「民進黨候選人」，中央黨部有相關規定，這部分並無疑意，民調仍按既定的時程進行。

黃敬平今天上午10時30分在律師朱光仁陪同下赴桃園地院民事庭遞狀，針對國民黨桃園市黨部立委選舉第五選區（平鎮、龍潭）民調作業提出暫停民調假處分聲請。

黃敬平表示，因為桃園市第五選區陸續有參選人退出，民調內容題目也應調整，往例都由市黨部協調取得共識，未料昨天第二次協調會卻毫無共識，但市黨部卻強渡關山，執行立場偏頗不公，先射箭再畫靶，質疑市黨部選擇性解讀民調作業規範與刻意偏袒另一方。

黃敬平認為，依照國民黨第11屆立法委員民意調查作業規範規定，協調爭議在於「第11條的規定」，該條規定「民意調查問卷標準格式內容由中央統一規定，內含『政黨對比式』及『黨內互比式』二種題型，除登記同志與他黨有意參選人黨籍、姓名外，其餘不得增刪修改。對比式題型對比人選之擇定，由各登記同志協調產生，如協調不成，得以民進黨候選人或他黨候選人代表」。

黃敬乎質疑，市黨部忽略條文規定，片面採用該條文後段的「如協調不成，得以民進黨候選人」作為政黨對比對象，市黨部既已知道協調不成，也不接受其他結果，就連希望延期辦國民黨內初選民調也不被接受，根本就是心虛，對自己民調遊戲規則解讀，根本經不起檢驗，希望透過訴諸法律喚起社會選民重視，盼國民黨的不公以及對後輩的打壓到此為止，「不要民調玩死郭台銘，再用民調弄死黃敬平！」

黃敬平強調，成功可以不必在我，但不能為了成功卻做掉我！期待有朝一日年輕人或外界對國民黨老舊思維的醬缸文化可以改觀。

▲藍營桃園市議員黃敬平質疑國民黨第五選區民調設計不公。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對藍營桃園市議員黃敬平今天上午赴地院要求暫停電話民調初選，市黨部主委黃敏恭做出回應。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國民黨桃園市黨部解釋，黃敬平議員對問卷內容有意見，主要癥結點在於民調問卷政黨候選人對比這題沒有特定對象，而以「民進黨候選人」，因民進黨原本提名楊家俍議員，但楊已退選，民進黨至今沒有再提名其他參選人，中央黨部在設計問卷時，按過去實例以「民進黨候選人」代替特定對象。

市黨部主委黃敏恭表示，民調問卷是中央黨部設計，過去像台北市也出因沒有特定對象，政黨對比人選用「民進黨候選人」，中央黨部也有相關規定，這部分應該沒有疑意，民調仍按既定於本月28日至30日進行。

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