▲「龍潭市場」改造完工，融入客庄元素改善購物環境。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「龍潭公有零售市場改造案」21日舉行完工典禮。市場長張善政出席典禮表示，龍潭市場成立於民國61年，是目前龍潭唯一的公有零售市場。市府近年為改善購物環境，推動「龍潭公有零售市場改造案」並於今日辦理完工典禮，本次不但融入客庄元素，未來將打造成為具有在地特色的觀光市場。

張市長說明，市府以「龍潭公有零售市場改造案」向經濟部申請「市集沿街風貌再造計畫」補助，獲得5,000萬經費，加上市府配合款2,142萬元，總共7,142萬推動龍潭市場的改造，十分感謝經濟部的支持。張市長也說，龍潭市場完成改造是一個重要的起點，市府將持續優化市場內各項軟、硬體設施，過程中也會充份納入地方意見，期盼讓龍潭市場越來越好、符合在地需要。

經濟部長王美花表示，為協助地方公有市場及列管夜市進行環境優化，經濟部於110年「嚴重特殊傳染肺炎防治及紓困振興」特別預算經費中，補助全台各市集辦理沿街風貌改善，藉由傳統市場的改造，讓購物環境更加明亮、整潔且乾淨，並融入在地特色及美學；此外，經濟部也辦理「優良市集」、「樂活名攤」等評選活動，並補助各商圈進行改造，期盼吸引各年齡層的民眾來到傳統市場消費、採購。

龍潭公有零售市場自治會會長李德興表示，龍潭市場經過改造後，原先髒亂、溼滑的購物環境，變得更加明亮且整潔，市場內的地面也更加平坦、安全，相信能讓市民感受到傳統市場的魅力，並感謝市府及經濟部大力協助龍潭市場的改造工作。

經發局表示，110年「龍潭公有零售市場環境美化改造計畫」以公民參與方式，廣納在地民意，納入客庄元素進行改造，透過設置入口意象，增加市場辨識度，並將照明系統、攤商營運空間等進行全面更新及美化，希望藉由城市美學概念的整體設計改造，提供攤商及消費者友善、舒適的市場環境；市場內原閒置空間亦改造成休憩空間，希望藉由友善的空間吸引更多遊客，逐步轉型為觀光市場。

此外，為促進龍潭市場轉型再生，透過市集名攤、攤位改造等持續輔導市集特色亮點攤商，市場內如「金吉利農產行」、「龍潭傳香雞」、「龍潭肉棧」、「天字號手工水餃」等均榮獲中央樂活名攤4星級以上之肯定。本次改造後，民眾就能在舒適的環境中，購買優質的各類產品。

包括立法委員呂玉玲、湯蕙禎、市議員張肇良、黃敬平、劉熒隆、經濟部長王美花、經濟部中部辦公室雲瑞龍、市府經發局副局長黃穗鵬、農業局長陳冠義、龍潭公有零售市場自治會會長李德興等均一同出席典禮。