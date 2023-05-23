中壢區建設停滯8年？　市議員吳嘉和要求張善政重視

▲中壢區建設停滯八年？市議員吳嘉和要求張善政重視。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

曾擔任桃園縣政府時期、中壢市代會主席的桃園市議員吳嘉和，23日於市議會市政總質詢指出，升格8年來中壢市區幾乎沒有什麼建設，過去在縣轄市時代，一年32億元預算，就能把公共建設做得非常好，但事在人為，請市長張善政重視中壢區發展。

針對中壢區的交通建設，吳嘉和要求龍慈路延伸台66快速道路都外段，能盡速動工，這條路完工後，可有效串聯中壢、平鎮南北向市區及省道台66線，龍慈路延伸至台66線道路都內段已經完工通車，但都外段卻遲遲未動工。工務局長汪在宙表示，龍慈路都外段協議價購土地已經取得7成以上，已送內政部徵收程序中，預計明年2月會動工。

至於桃園大圳加蓋範圍，是從八德區介壽路開始，經元智大學附近及中華路台一線、中壢工業區至內壢交流道為止，完成加蓋以後，將成為大溪、八德、中壢新的外環道，雖然技術難度可能很高，但他希望市政府能全力促成。

對於中壢區未來，吳嘉和勾勒出一副藍圖，並以曾任中壢市民代表會主席的4個選區，分成士、農、工、商四大重點發展面向，中壢區大專院校多，成為人才培養搖籃，希望畢業生學有所成以後，能留在中壢，落地生根。市長張善政同意把優秀的學生留下來就業。

過去代表會第四選區，即為中壢區廣大農業地帶，因現有地目為特農區，發展受限，資源也較為欠缺，吳嘉和認為，可以招募有志農業發展青年，由政府提供協助，讓土地活化，同時考慮發展農業觀光，在區內籌設高經濟花卉園區，提供青年貸款補助，讓他們從事農業工作，身為國都之門的桃園市，如果把農業加觀光做好，甚至可以享譽世界。

有關中壢舊市區活化問題，吳嘉和表示，過去中壢站前商圈非常繁華，但目前中壢火車站方圓5公里範圍，已經沒落多年，如何讓商圈活化，是重要課題，況且還因為捷運施工，導致火車站前一團亂，請市府檢討改善。