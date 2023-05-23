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桃園瞬間暴雨！積水雨停後即消退　張善政：全程掌握+快速處理

▲桃園瞬間暴雨積水，市議員怒批張善政神隱

▲桃園瞬間暴雨積水，市議員李光達質詢。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市22日深夜降下豪雨，導致各區街道多處淹水，翌日成為市議員李光達、陳雅倫市政總質詢焦點，市議員魏筠也在臉書怒批「桃園淹水，市長張善政神隱」？張善政表示，桃園瞬間暴雨積水，他一直密切與水務局聯絡，全程掌握；水務局、消防局等相關單位隨時緊盯雨勢，以最快速度處理淹水地區。

▲桃園瞬間暴雨積水，市議員怒批張善政神隱

▲桃園瞬間暴雨積水，市議員魏筠在臉書po出積水嚴重道路。（圖／擷取自魏筠臉書）

市府水務局局長劉振宇則表示，水務局自昨（22）天中午即研判夜間20時後有強降雨發生可能，因此將水務局轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預佈抽水機，並於昨日18時完成抽水機人員進駐及各項設備試運轉。

自20時起雨勢逐漸加大，捷運長庚A8站移動式抽水機及公滯四滯洪池隨即於21時啟動調控應變，確保該區不致淹水，並於晚間22時30分水務局開設水災三級應變，與市府各團隊共同應變，以加快速度處理災情。

本次降雨積水地區包含蘆竹區、中壢區等局部區域共計約20處積淹水事件，積淹水深度普遍小於20公分，於雨停後隨即陸續消退，其中蘆竹區南山路出現側溝堵塞情形，經本府養工處及蘆竹區公所協同當地里長協助也迅速排除。

水務局指出，本市並於5月23日凌晨2時解除水災三級應變開設，後續針對本次淹水點會逐件檢討淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。

李光達質詢說，昨（水務局回覆全市超過20處路面積水，豪雨期間滯洪池有發揮其功能），淹水嚴重區域約凌晨2時逐漸排除。但無論是桃園市長張善政、水務局、工務局以及相關局處臉書專頁都未有發佈相關消息，若發生市民不知情況下誤闖淹水區域，後果不堪設想。李光達提醒張善政市長，作為市長應具備災害應變的能力，無論從南桃園大停水、狒狒事件到昨日豪雨淹水，都看似市民包容，但切勿沈溺於滿意度的迷思。

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