深夜豪大雨竹林傾倒封路　桃園員警冒雨鋸竹...恢復通暢

▲桃園市龍潭區中原路三段竹林昨日凌晨因大雨傾倒路當中，員警巡邏察覺上前勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

昨（23）日凌晨桃園降下豪大雨，龍潭鄉中原路三段一片竹林傾倒路當中，龍潭警分局員警巡邏時察覺，員警冒著滂沱大雨查看後，當下找來鋸子將傾倒竹林鋸斷後拖至路旁，確認安全無虞後恢復道路暢通。警方呼籲大雨中行駛時務必隨時注意路況，以確保自身安全。

龍潭警分局高平派出所警員葉雲翔、蔡孟霖2員，昨（23）日凌晨1時許巡邏行經龍潭區中原路三段往新竹路段時，接獲民眾報案因豪大雨造成土石鬆動，整片竹林傾倒路面影響交通，因該道路位於山區且發生於深夜，大雨造成視線不佳，員警據報後趕往現場，除暫時在道路兩端架設安全錐暫時封鎖外，員警冒著大雨以鐵鋸鋸斷傾倒竹林。

▲桃園市龍潭區中原路三段竹林昨日凌晨因大雨傾倒路當中，員警冒雨鋸斷傾倒竹林。（圖／記者沈繼昌翻攝）

約半小時後順利將斷落竹子鋸斷後拖至路旁，並將散落土石也清掃至路旁，2名員警確認該路段安全無虞後開放車輛通行，同時回報勤指中心已排除路障。

龍潭警分局分局長張鶴瓊指出，近日梅雨季節已指示各派出所加強防範災害發生，轄區內如有發生各災情，除通報相關單位外，在安全情況下，全力協助救災，龍潭警方為防制災害與影響民眾交通安全，對於有掉落土石及路樹倒塌及危險路段，將擺放交通錐與拉起封鎖線進行交通管制，以維護現場人車安全。