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「基北北桃1200通勤月票」上路　張善政：桃捷機動增加班次因應

▲「基北北桃1200通勤月票」即將上路。（圖／新聞處提供）　

▲「基北北桃1200通勤月票」即將上路。（圖／新聞處提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

「基北北桃1200通勤月票」18日開放預購，桃園市長張善政於主持市政會議表示，「基北北桃公共運輸定期票」即將於7月1日上路，屆時民眾一卡在手即可暢行桃園市、基隆市、臺北市與新北市生活圈內之市區公車、捷運、臺鐵、國道客運、公路客運、YouBike公共自行車等大眾運輸工具，可望大幅減少民眾城際往返的通勤成本。

▲「基北北桃1200通勤月票」即將上路。（圖／新聞處提供）　

張市長於聽取交通局進行「基北北桃1200通勤月票」專題報告指出，政策上路以後，民眾對於搭乘大眾運輸工具的需求勢必隨之提升，請交通局、捷運公司針對機場捷運可能上升的搭乘人數，機動調整加班車次。另外，在面臨全國駕駛荒的困境下，請交通局持續努力，避免屆時出現公車量能不足的問題，短期內可調度遊覽車協助支援，長期則須持續整合各局處資源，共同思考改善駕駛員從業環境。

張市長提及，「基北北桃公共運輸定期票」是他去（111）年選舉時所提出的政見，感謝中央從善如流，瞭解通勤、通學民眾的需求，協助促成此方案。從此政策的推動過程中，可瞭解政策的推動需要「創意」，凡是好的政策最後一定會受到迴響，進而吸引更多縣市共同加入。

交通局長張新福表示，「基北北桃公共運輸定期票」票價為每30天新臺幣1,200元，約為實際每月通勤成本的4折左右，初期適用悠遊卡，其餘一卡通等票證將於後續第二階段推出，此月票不限定實施對象（不可使用敬老愛心卡點數購買），並於月票啟用後30天內均可無限次搭乘。

有關適用運具方面，張局長說，凡為桃園市（不含幸福巴士）、基隆市、臺北市、新北市生活圈境內的市區公車、捷運、YouBike公共自行車，以及起訖端皆在基北北桃境內的公路（國道）客運、台鐵等大眾運輸工具皆可適用。

張局長指出，「基北北桃公共運輸定期票」推出之後，預估未來每月使用人數約為79.6萬人，而在推出3年之後，基北北桃四市預期公共運輸量會較111年成長5%、私人機動運具交通量相對111年下降5%、每十萬輛機動車輛事故率或死亡率下降5%。

張局長也說，基北北桃公共運輸定期票「TPASS悠遊卡」已於今（18）日上午11點起，開放民眾於四大超商、博客來官網預購，預計6月15日可取貨，並可於指定地點完成卡片設定，於7月1日正式使用。另外，若民眾無購買「TPASS悠遊卡」，也能使用手邊既有具「SuperCard」字樣的電子票證，只要下載「Easy Wallet」 APP並登入悠遊付會員，即可用手機輕鬆完成購買加值月票；若使用悠遊卡普通卡、悠遊卡學生卡、悠遊聯名卡的民眾，則於6月15日起可先在超商完成加值後，至人工售票櫃台設定（基北北桃境內台鐵車站、台北捷運、桃園捷運各站服務窗口）或使用自動加值機（國光客運場站基隆站、台北轉運站、南港轉運站、板橋站、桃園機場站、中壢站）設定購買通勤月票。

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