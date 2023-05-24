桃議員黃敬平聲請暫停民調　呂玉玲籲勿抹黑造謠...要求說清楚

▲針對藍營桃園市議員黃敬平今天赴地院遞狀，要求暫停初選民調；尋求連任的立委呂玉玲回應，請對手不要抹黑造謠，將寄出存證信還要求說清楚。（圖，立委呂玉玲提供）

記者沈繼昌／桃園報導

藍營桃園市立委選舉第五選區提名進入白熱化，市議員黃敬平今（24）日上午赴桃園地院遞狀聲請假處分，要求國民黨暫停電話民調初選作業，並指民調不公，對此，尋求連任的現任立委呂玉玲下午回應，籲請對手不要抹黑造謠，將寄出存證信函要對手說清楚，還她一個公道。

呂玉玲針對媒體詢問相關回應，在趕行程時在車上自錄影片回覆，呂玉玲指出，自己是3連任的立法委員，每次都經過初選再大選，努力呈現要為鄉親做的建設與服務，這次鄉親認為她可以去爭取不分區，但中央自有考量，於是照中央規範繼續接受初選機制，對手抹黑、攻擊、造謠的委屈讓她感覺很氣憤，但為了鄉親全都吞下，化悲憤為力量，繼續為地方及鄉親做事。

呂玉玲認為，退出初選的市議員舒翠玲昨天牽起她的手，希望大家一起團結，為國家、地方及孩子們未來努力，她也請對手不要抹黑、造謠，將她沒說過、做過的事栽贓她身上，將會寄出存證信函，請對手說清楚，還她一個公道。

▲立委呂玉玲在臉書上回應，籲請支持者放心。（圖，翻攝自立委呂玉玲臉書）

此外，呂玉玲也在個人臉書上貼文「謝謝姊妹們的擔心，擔心我遭遇一再的大聲恫嚇、一再的抹黑栽贓，妳很擔心年輕人們會信以為真，妳很擔心對方情緒失控會使用暴力，說真的，如果可以，我很想抱抱他，或許他壓力很大，很需要釋放」。