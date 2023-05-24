洗刷行人地獄！行政院推道安行動綱領　不禮讓行人將記點

▲為洗刷行人地獄，行政院將推《行人優先交通安全行動綱領》。（圖／記者謝婷婷攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣近來被評為「行人地獄」，為了洗刷惡名，行政院會25日院會將通過《行人優先交通安全行動綱領》，預計提出19項行動方案。其中，交通部規劃在6月完成細則修正，未來駕駛者若不暫停禮讓行人先行通過者，將罰記點、參加講習，且違規計點將延長為1年；此外，也將恢復罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者定期換照規定。

行政院會明天將通過《行人優先交通安全行動綱領》，分為工程、教育、監理、執法4個面向，共19項行動方案，交通部、內政部、教育部等部會共同擬定政策、法令，由交通部進行統合，地方縣市落實執行。

據了解，在監理面向有5個行動方案，包含違規矯正及講習換照、機車駕訓加倍推進、機車道路安駕再提升、違規清理及霸王車牌照追繳，以及路口停讓安全。另外，也研議罰鍰大戶及違規紀錄嚴重者，恢復定期換照，預計9月將完成道安規則修正並發布實施。

另外，未來若不暫停讓行人先行通過者，將罰記點、參加講習，且違規計點累積期間將由6個月延長為1年；9月也將完成處罰條例報行政院核轉立法院審議，未來擴大辦理新領牌照、各項異動、換照時，都須先結清違規。

而台灣公共客運多，此次綱領也將路口停讓行人指標，納入公路及市區客運評鑑項目，且業者欲申請補助時須提出客運路口停讓安全教育訓練計畫，落實業者自主管理。

教育面向3行動方案，除校園扎根交通安全教育，也將針對不同學齡提供不同用路安全知識，並擴大培育「路老師」深入村里宣導，以及推廣停讓文化；執法面向2行動方案則將持續加強重點項目執法，以及路口科技執法。