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蔡培慧要求交部改善危險狹橋　南投縣府籲先核准8.3億經費

▲立委蔡培慧邀交通部視察投131線、投58線，希望解決交通沉痾。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

▲立委蔡培慧邀交通部視察投131線、投58線，希望解決交通沉痾。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

連接水里和鹿谷兩鄉的投58線玉瑞橋及131縣道路，因橋面寬度僅有3公尺，儘管過去前後道路已拓寬，仍時常發生車禍意外，影響當地居民的行車通行與安全；立委蔡培慧日前會同交通部、公路總局實際前往會勘，並要求改善。

會勘於18日舉辦，蔡培慧表示，此一路段在假日時承載遊客和在地居民的交通壓力，是進出鹿谷、竹山車潮的重要替代道路，但外地遊客不熟悉當地路況，常於狹窄橋面發生碰撞意外；過去有許多民意代表反映，但未實際地獲得改善，因此要求交通部一定要找出解決方法。

許多鄉親也到場參與，表示這條路的改善已經討論多次，支持在聚落內拓寬和另闢外環路線的意見不相上下，但最後都不了了之。

▲▼立委蔡培慧邀交通部視察南投131縣道，希望解決交通沉痾。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

▲▼立委蔡培慧邀交通部視察投58線，希望解決交通沉痾。（圖／蔡培慧服務團隊提供）

▲立委蔡培慧邀交通部視察南投131縣道，希望解決交通沉痾。（圖／蔡培慧服務團隊、南投縣政府提供）

公路總局表示，已規劃2億元經費協助道路拓寬，只要地方政府提報計畫，就可啟動後續改善計畫；蔡培慧也呼籲縣政府儘快規劃與執行，加強交通安全相關措施，拓寬工程、增加橋面寬度，確保路段能夠容納日益增加的車流量，提供更安全、順暢的交通環境。

▲。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府已向交通部提報集集鎮投54線綠色隧道聯外道路（投54-1線）新闢工程等7項補助案。（圖／南投縣政府提供）

不過縣府回應表示，先前已提報南投生活圈道路交通建設計畫、向中央爭取7項交通建設，包括經費5.3餘億的南投市與名間鄉150線拓寬、1.6餘億的集集鎮投54線綠色隧道聯外道路（投54-1線）新闢工程；另特定型優先辦理案件有鹿谷鄉151線4K+550~4K+750危險路口改善，先期優先規劃案件包含國姓鄉及水里鄉147線道路拓寬改善工程綜合規劃及環境差異分析，魚池鄉及信義鄉 投97線0K+000~11K+925道路拓寬改善工程可行性評估，竹山鎮158甲線47K+097~51K+291道路拓寬改善工程可行性評估等，經費共逾8.3億元。

縣府指出，蔡培慧日前到地方會勘後，公路總局二工處即電請縣府將投58線鄉道優先列入計畫、針對民眾未抗爭路段先提報拓寬，該局將會核辦；但因上述7項交通建設尚未獲中央核定，擔心若將該路段拓寬計劃先提報上去，恐壓縮已提報改善路段之核定數，期盼中央先行核准8.3億餘元交通建設補助案，亦籲請蔡培慧額外向中央爭取投58線改善經費，讓更多的縣民受益。

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