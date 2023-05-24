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陳冲諷台美貿易協定是安慰劑　經貿辦反擊：貿易便捷化就有許多好處

▲▼鄧振中、楊珍妮。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院政委、經貿辦總談判代表鄧振中，副總談判代表楊珍妮。（資料照／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台美洽談多時的《台美21世紀貿易倡議》即將簽署首批協議，但前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲卻諷刺，這項蔡政府引以為傲的倡議，就像「安慰劑」。對此，台美貿易首批協定是未來洽簽自由貿易協定的重要基礎，僅以「貿易便捷化」而言就有許多好處，也都是業者可以享受到的，可大幅降低進出口成本，絕非只是安慰劑。

經貿辦透過文字說明，《台美21世紀貿易倡議》是台美雙方自1979年以來，首次建立起架構完整、議題全面並具法律基礎的貿易協定，代表台灣經貿制度達成國際高標準的重要里程碑，引起各國關注和重視，對台灣經濟安全，獲得更深一層保障。

經貿辦強調，本協定內容是台美雙方共同承諾，而非僅單方面承諾。台美貿易首批協定的各項議題內容皆以CPTPP、USMCA等區域自由貿易協定為標竿，也是全球各FTA都會談判的議題，並非台美雙方獨創。若這些議題不具促進貿易效果，僅僅是安慰劑，就不會被列入各國自由貿易談判的重要議題。

經貿辦說，此次協定後續還有7項重要議題，在談判完成後將陸續擴充，實質貿易成果只會更多，而未包括在協定範圍內的避免雙重課稅，我方也已與美方積極洽商中。

經貿辦指出，我國長期以來都將與美洽簽自由貿易協定做為重要目標，相關成果必須逐步累積，難以一蹴可幾，尤其美國現行貿易政策為不與外國談判包括關稅減讓在內的市場開放議題，在這背景下，台美貿易首批協定更具重要意義。

經貿辦也說明，僅以「貿易便捷化」而言，《台美21世紀貿易倡議》就有許多好處，也都是業者可以享受到的，可大幅降低進出口成本，絕非只是安慰劑而已，例如通關更加全面電子化、減少領事驗證要求、加快易腐性農產品及其他易腐物品的通關。

另外，台美將設貿易便捷化委員會，定期開會。過去台美海關的往來，較限於特定議題，例如著重查緝走私的「關務互助協定」，及著重使對方認可的優質企業享有貿易便捷化措施的「安全認證優質企業相互承認協議」等。本協定所涵蓋事項廣泛，未來雙方將每年至少召開1次會議，就影響貨物貿易之關務議題進行全面性的溝通及交流。

最後，經貿辦強調，我國並非世界關務組織、萬國郵政聯盟及國際植物保護公約等相關之國際組織成員，經由台美在關務方面之合作，有利強化我國與國際接軌，並做為我國後續與其他國家簽訂類似協定之標竿。

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