蘇貞昌、陳時中提告吳子嘉誹謗　蘇巧慧：來一次，告一次

▲陳時中被控「ㄟ一億美金」，前往北檢按鈴控告吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）

記者呂晏慈／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目指控，行政院前院長蘇貞昌、衛福部前部長陳時中「ㄟ一億美金」，蘇貞昌、陳時中22日提告，各求償新台幣1000萬元，所得將全數捐贈社福團體。對此，蘇貞昌之女、民進黨立委蘇巧慧表示，這已經不是有心人士第一次造謠，全力支持捍衛清白，造謠者「來一次，告一次」。

蘇巧慧表示，最讓人遺憾也氣憤的是，這已經不是有心人士第一次造謠，檢方在上個月才簽結了62件關於「擋疫苗採購」、「謀財害命」等不實告發案件，還防疫團隊一個清白，時至今日，竟然仍有媒體人繼續在全國觀眾面前公開造謠，而且愈說愈離譜。

蘇巧慧指出3個重點：第一，疫苗採購的選擇和價格均經過專家會議共同討論和決策，疫苗的經費也都由公務機關主責支付，無私人帳戶進出；第二，2021年擋台灣採購BNT疫苗的是中國勢力，合約因此已到簽約階段仍無疾而終。由於合約未執行，政府當然也未曾先付任何訂金；第三，BNT採購合約解密時間是10年，而AZ與高端疫苗要保密5年，Novavax要保密7年，所謂公文保存30年是指「公文保存時間」，而非「公文封存時間」或「公文解密期限」。

蘇巧慧強調，還原BNT疫苗採購真相，就是中國代理商上海復星擋了台灣與德國BNT的合約，而政府全力協助民間採購與捐贈程序，最終買到疫苗，相關訊息一再澄清，有心人士卻仍不斷利用民眾的恐懼心理，散播錯假訊息，不僅對防疫工作帶來困擾，更抹煞防疫人員的努力，她全力支持提告捍衛清白，如同陳時中說的，造謠者「來一次，告一次」。