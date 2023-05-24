狂甩42公斤爆紅！網紅媽開車遭惡徒搶劫　10歲兒面前中彈慘死

▲女網紅被搶匪開槍射殺。（圖／翻攝自instagram／jardimluannereal）

記者李振慧／綜合報導

巴西30歲女網紅盧安(Luanne Murta Jardim dos Santos Martins)近來在里約熱內盧市開車遇到搶劫，搶匪直接朝她開槍，子彈射入肩膀後卡在心臟中造成死亡，慘案發生時，盧安的10歲兒子與丈夫也都在車上，幸運活了下來。

在Instagram上擁有57萬粉絲的盧安，因為成功減重42公斤而成為健身網紅，她21日在里約熱內盧市遭人開槍射殺，緊急送醫後仍被宣告身亡。警方將事件以搶劫未遂事件偵辦，然而家屬卻有不同看法。





▲女子時常在網路上炫富。（圖／翻攝自instagram／jardimluannereal）

盧安的父親阿塔內爾(Atanael Jardim)認為，女兒是遭人針對性謀殺，「這不僅是竊盜、搶劫事件，而是謀殺，沒有人會在車窗緊閉的情況下，對著那輛車開槍」，且當地也有媒體指出，歹徒朝車子後方開槍後，又特地繞到車子旁邊開槍。

盧安的丈夫法奇(João Pedro Farche)和10歲兒子當時也在車上，他在IG發文表示，他和兒子沒有受傷，兒子的臉雖然有被子彈碎片打到，但是沒有大礙，感謝所有粉絲的對他們的支持。案件正在調查中。