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闖民宅、搶寵物！英網紅「瘋狂惡作劇」影片全違法　警上門抓人了

▲▼英國網紅瘋子米希以違法的惡作劇影片走紅，如今卻被警察逮捕。（圖／翻攝自TikTok）

▲英國網紅瘋子米希以違法的惡作劇影片走紅，如今卻被警察逮捕。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

英國18歲網紅「瘋子米希」（Madmanmizzy）最近拍攝了一系列惡作劇影片，不僅觸犯了法律，也影響當地民眾生活，引發不少議員的關注。他在22日被警方以「妨礙公眾」罪名逮捕歸案。

@.z8ce Replying to @Laylasbad5 #caughtoncameraa #fyp #mizzy #foryou #xyzbca ♬ original sound - ً????

據《每日郵報》與Ladbible報導，瘋子米希上傳到TikTok的影片內容都非常令人不適。在其中一支影片中，他搶走了一位年長婦女的狗狗，導致女子痛苦不已，而其他影片也顯示，瘋子米希與朋友們隨機闖入一棟民宅、硬上陌生人的車，甚至還在公園和火車裡騷擾女性、亂撕圖書館的書籍。

@mikeyboxingtv Not a boxing related post but I felt it was important to speak on this as things are gettingnout of hand. #mizzy #uk #gonetoofar #notfunny #fyp #london #home #crime #crimnals #family #disrecpectful #house #police #bully #prank #birmingham #apology #arrested #police ♬ original sound - MikeyBoxingTV

瘋子米希的影片在當地掀起熱議，也吸引了不少議員的注意。議員們認為，瘋子米希的影片內容令人不安，要求YouTube和TikTok應加強控管用戶內容，同時呼籲警方對這名少年採取行動。

22日，警方進入瘋子米希位於倫敦的家，以「涉嫌妨礙公眾」罪名將其逮捕，而他被警方帶走的畫面也被朋友拍下後公開。目前瘋子米希的TikTok和YouTube帳戶都已被被停用，但這些影片都將成為警方起訴他的證據。

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