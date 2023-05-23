網美們「短裙露肚裝」打卡網紅咖啡店遭投訴：離小學太近會影響孩子

▲網美穿著清涼打卡網紅咖啡店，引起附近小學家長不滿。（圖／翻攝新聞晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州一間網紅咖啡店裝潢設計感十足，吸引許多美少女或網美前來打卡朝聖，不過，由於咖啡店臨近小學，這也讓小學部分家長頗有微詞。吳媽媽表示，站在家長的角度來看，「我們孩子每天從這裡走來走去，看到這種確實不太好，女孩子上衣吊帶、裙子短到屁股。」

《新聞晨報》報導，近日，杭州市民吳媽媽反映，離孩子就讀的拱墅區江心島北校區小學200米（公尺）不到，有家網紅咖啡店，常有穿著清涼的博主們來打卡，吳媽媽擔心對孩子心理產生不良影響。

吳媽媽指出，這些打卡的網紅博主可能會給上小學的孩子一些不良的引導，不僅女孩子會仿效，也會擔心男孩子的注意力發生變化，「小孩已經三年級，十歲了，這階段的男孩子看到（穿著清涼）的話，可能對他的成長會不太好。從家長的角度，這個咖啡店不太適合開在學校旁邊，或者可能在上下學的這個時間段避免一下。」

對此，這間網紅咖啡店的店長回應稱，選址初期沒有考慮這麼多，畢竟客戶群不是小朋友，這個位置在招租感覺挺合適的，大家穿得比較少，也是看每個人對於少的定義是什麼，「穿著比較簡單的吊帶，可能比較有個性地出現在店裡頭，作為老闆過去說不允許穿成這樣出現在我店附近，人家可是正常的，漂漂亮亮的呀！」