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全球最大雞肉出口國　巴西爆野鳥感染H5N1禽流感！宣布緊急狀態

▲▼養雞場、雞舍、養殖場。（示意圖／CFP）

▲巴西確認8例野鳥感染禽流感，當局宣布動物衛生緊急狀態。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

巴西是全球最大的雞肉出口國，然而，農業當局22日證實，巴西首次驗出野生鳥類感染H5N1禽流感病毒，目前已確認有8例感染案例，除了成立緊急應變中心之外，也宣布進入為期180天的動物衛生緊急狀態。

根據衛報與路透社報導，巴西2022年雞肉出口銷售額達97億美元（約新台幣2980億元），居全球雞肉出口國之冠。不過，巴西上周首次驗出野鳥感染H5N1病毒，迄今已確認8例，其中7例在東南部大西洋沿岸聖埃斯皮里圖州，另1例則在相鄰的里約熱內盧州。

巴西農業部長法瓦羅（Carlos Favaro）22日簽署文件，宣布進入為期180天的動物衛生緊急狀態。據世界動物衛生組織的指導方針，野生鳥類感染H5N1病毒不會引發貿易禁令，然而，一旦有養殖場發生禽流感病例通常會大量撲殺並觸發進口國的貿易限制。

儘管巴西主要肉類生產地位於南部，但先前其他國家曾有野鳥感染禽流感，隨後將病毒傳播至商業家禽群體中。因此在病例出現後，巴西政府仍保持警覺，農業部22日表示已經成立緊急應變中心，以協調、規劃與評估與禽流感有關的國家措施。全球最大雞肉出口商巴西食品公司（BRF S.A.）股價在政府公告消息當天收盤下跌0.5%。

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