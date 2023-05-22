「年度最佳女教師」勾16歲男學生愛愛　再踢爆：受害者不只1人





▲女老師被控和未成年學生發生關係。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國加州38歲女老師范德赫斯特(Tracy Vanderhulst)因為與一名16歲男學生發生性關係被捕，已婚並育有2名孩子的她，2017年曾獲得該校年度最佳教師頭銜，如今卻因為與未成年者發生關係被捕，當局預計受害者不只1人。

在南加州尤卡帕高中(Yucaipa High School)任職的范德赫斯特，被控與學校一名16歲男學生發生性關係，於18日被捕，保釋金定為美元3萬元（約台幣92萬元）。在校方網站上資料可看到，2013年開始在該校任職的范德赫斯特，4年後便獲得年度最佳教師頭銜，教學表現十分優秀。

曾經的年度最佳教師竟然爆出性侵醜聞，校方低調表示，「學生的安全與福祉絕對是我們的優先事項，我們非常重視這些指控」，目前他們已經配合當局調查。然而當地媒體指出，這已是當地10年內所爆出的第三起高中女老師與學生發生性關係案件。

聖博納迪諾郡 (San Bernardino County)警方表示，范德赫斯特被拘留期間十分配合調查，不過他們懷疑可能還有更多受害者，故提供匿名舉報電話，希望能有更多人能夠勇敢出面指證。