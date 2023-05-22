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劉芒人設翻車「1年損失2千萬↑」　內行曝1原因：大品牌不會再找她

▲▼ 。（圖／翻攝自劉芒IG）

▲劉芒神隱多日。（圖／翻攝自劉芒IG）

記者施怡妏／綜合報導

知名YouTuber劉芒近日遭爆「人設翻車」，不僅對照片修圖有超高且不合理的要求，還出現不配合廠商、愛搞消失等行徑，對此她在IG公開道歉，至今她也未更新動態，外商品牌經理人Louis就計算這一次的人設翻車，估算劉芒損失金額超過2千萬元 ，未來一兩年，大品牌也不太可能找劉芒合作了。

有10多年外商品牌行銷經驗的Louis在YouTube上傳新影片，估算劉芒此次人設翻車事件，一年損失多少錢。Louis整理出劉芒過去一年的商業合作紀錄，「IG商業合作80篇，YouTube合作16篇，Facebook合作24篇」，一年就有120篇合作，也就是3至4天就會有一個商業合作，「每個廠商都把劉芒當作寶」。

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Louis指出，找劉芒合作的品牌，多半是百貨公司一樓，最貴、最競爭、口袋最深的品牌，而其中又以Chanel最多，IG商業合作一年就有16篇，另外L'Oréal則有12篇，「對於網紅來說，這些品牌都是夢寐以求的超大型品牌合作，屬於那種，想接都不一定接得到的那種」。

▲▼ 。（圖／Louis授權提供轉載）

▲劉芒過去一年的商業合作。（圖／Louis授權提供轉載）

至於品牌形象是否受損，Louis認為不太會，因為簽的是網紅合約，不是代言人合約，「網紅不能代表品牌好壞」，不過這些國際品牌未來一兩年應該不會找劉芒了，因為擔心會傷害到品牌形象，「之前有過的合作案，幾乎會歸零」。

Louis表示，沒有直接跟劉芒報價過，只能以粉絲級數差不多的網紅報價價格計算，IG貼文一篇20-30萬元，YouTube則是30萬到50萬元，Facebook因為跟IG是同步貼文，價格低一點5-10萬元，若都以保守價格計算，「商業合作收入估計總金額是2260萬元」。

Louis透露，這僅是商業合作而已，還沒有計算活動邀約、廣告等收入，「全部加進去，一年收入肯定超過2000萬元，非常有可能直接歸零，等於一年少賺一棟房子，這非常慘」，他認為劉芒現在應該極度恐慌，打造好幾年的事業一夕之間就垮了，要承受的精神損失也是蠻可怕的。

Louis指出，雖然沒有大品牌的合作，但可能會有小品牌找上門，「對劉芒來說，她不會降低規格接小品牌的」，因為一旦接了以後，就算未來有機會回來，看到劉芒接過小品牌，大品牌也不會再找劉芒了。他認為，未來劉芒若做自有品牌的話，鐵粉還是很有可能會買單。

本文獲得Louis授權提供轉載

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