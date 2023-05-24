認了借高利貸！「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉：沒炫富的能力

▲「喜舖」創辦人周品妤、老公張家禎。（圖／翻攝粉紅人妻CPU）



記者鄒鎮宇／綜合報導

包包品牌「喜舖」深受媽媽族群喜愛，創立10年且年收破億，是許多藝人愛用的牌子。然而，其創辦人周品妤、老公張家禎被爆出向多家銀行、錢莊借貸超過7000萬後脫產，不還錢卻搬進豪宅、出國。對此，周品妤也發文道歉，「在持續處理債務的同時，對於大家的不安我們深感抱歉，個人債務問題不影響喜舖正常營運。」

周品妤身兼網紅，創立「粉紅人妻CPU」臉書粉專，吸引11萬人追蹤，時常帶著一雙兒女業配商品，並PO出國的美照、豪宅照片等，去年還舉辦收費講座，然而當時早已債務纏身。

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「抱歉讓大家擔心了」，周品妤23日深夜針對債務問題發文表示，「喜舖」目前營運情況穩健；在疫情期間，她們確實經歷重大的經營壓力與財務困難，但中間仍確保員工的工資如期支付，貨款也一一結清，相關金流償還計劃正在進行中。

周品妤表示，疫情期間迫於無奈之下，她們「誤借了高額利息的款項」，盡管積極償還，仍無法支付高額的利息，苦撐1年後才抵押住處，「然而，為了保護消費者的權益，我們選擇把品牌商標使用權轉讓過去有合作過可信任的合作夥伴。」

▲周品妤全文如上。（圖／翻攝粉紅人妻CPU）



周品妤說，她的房子已全額抵押，後續查封和拍賣等關於債權人的需求與作業會配合進行。另外，新經營方即接手喜舖的經營與對消費者的服務。

對於臉書發文被控炫富，周品妤表示，因為工作上的需求，她需要PO出新品開箱的臉書貼文與配合任職公司出國出差相關文章，「請大家理解並無炫富之實與能力。」

最後，周品妤表示，在持續處理債務的同時，對於大家的不安她們深感抱歉，個人債務問題不影響喜舖正常營運，「衷心感謝各位朋友的關注、理解和支持，我們會繼續努力工作度過債務難關。」