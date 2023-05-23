鄰居移巢惹怒蜜蜂大軍　無辜小狗被狂螫800下「全身插針」慘死

▲小狗被蜜蜂全身插針身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州男子貝克(Tommy Baker)因為在家中發現蜂巢，竟然上網看了YouTube影片後想要自己移除，結果憤怒蜂群傾巢而出，導致鄰居所養的2歲寵物犬錢斯(Chance)被蜂群瘋狂攻擊多達800下，最後不治身亡。

貝克16日在馬修斯湖(Lake Mathews)家中修剪樹木時意外發現蜂巢，他表示，當時他看到家中有蜂巢嚇了一大跳，因為尺寸沒有很大，所以認為自己可以移除，所以上網看了相關影片後就進行，沒想到因此惹怒蜂群。

貝克表示，「嚇了我一大跳，我從沒看過這麼激動的蜂群，一大堆蜜蜂包圍著我打轉」，他趕緊開車逃離現場，然而蜂群仍然一路追著他，追了至少約1公里以上」，沒想到就在他被蜂群追殺時，有部分蜂群跑到鄰居布萊恩(Brian Engen)家中，導致鄰居愛犬錢斯被瘋狂攻擊。

重傷的錢斯被主人帶去醫院治療，獸醫一共從牠身上拔出約700至800根針，布萊恩表示，「牠全身都被覆蓋著針，連尾巴都有，受到非常嚴重的攻擊」。錢斯最後不治身亡，布萊恩心痛表示，「牠是一隻溫和的小狗，從來都不好鬥，發生這種事讓我們全家都很痛苦」。

近來當地時常發生蜜蜂攻擊人事件，洛杉磯恩西諾(Encino)社區15日也遭上百隻蜜蜂入侵，導致前去現場幫忙的員警蓋瑞(Gary)被狂螫50至100下，滿臉是血倒在街上。專家提醒，近來是蜜蜂繁殖旺季，發現蜂巢千萬不要自行處理，遇到蜜蜂也不要拍打，最好趕緊離開。