雙胞胎同天出生身形差超大　女意外發現「2女兒離奇隔28天受孕」

記者李振慧/綜合報導

英國30歲女子斯莫爾(Sophie Small)約3年前生下一對女嬰,原本她以為自己產下普通雙胞胎,然而護士發現2名女嬰體型有明顯落差,進一步檢查發現,2名女嬰竟然是「相隔28天受孕」、最後同一天出生的姊妹。

居住在赫里福德郡萊姆斯特(Leominster)的斯莫爾,2020年8月同天生下女兒荷莉(Holly)和達西(Darcy),然而2人其實是相隔1個月才受孕的姊妹,罕見醫學現象被稱為異期復孕(Superfetation)。

