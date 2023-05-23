雙胞胎同天出生身形差超大　女意外發現「2女兒離奇隔28天受孕」

▲女意外發現雙胞胎女兒不是同天受孕。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國30歲女子斯莫爾(Sophie Small)約3年前生下一對女嬰，原本她以為自己產下普通雙胞胎，然而護士發現2名女嬰體型有明顯落差，進一步檢查發現，2名女嬰竟然是「相隔28天受孕」、最後同一天出生的姊妹。

居住在赫里福德郡萊姆斯特(Leominster)的斯莫爾，2020年8月同天生下女兒荷莉(Holly)和達西(Darcy)，然而2人其實是相隔1個月才受孕的姊妹，罕見醫學現象被稱為異期復孕(Superfetation)。

'Super-fertile' mother, 30, fell pregnant TWICE in a month after conceiving daughters 28 days apart https://t.co/FhTYgE8u1x pic.twitter.com/diU4sFRFcv — Daily Mail Online (@MailOnline) May 22, 2023

斯莫爾表示，「我體內懷著來自不同受孕階段的胎兒，然而我們卻完全不知道，雖然產檢時有發現其中一個孩子體型明顯比另一個大，但他們也不曉得原因，直到出生後發現，2人體型竟然相差35%」。

斯莫爾表示，荷莉是懷孕36周出生，達西則只有32周，如今荷莉明顯看起來比較高大，2人體重也相差約2公斤，「大家很喜歡問我，2姊妹差幾歲，而當我告訴大家她們是同一天出生時，時常讓對方嚇了一大跳」，女兒們剛出生時雖然情況較差，需要頻繁就醫檢查，不過現在十分健康，她很慶幸自己能成為他們的母親。