尹錫悅會晤歐盟官員喊「維護台海平穩」　外交部：樂願緊密合作

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）



記者詹宜庭／台北報導

南韓總統尹錫悅22日在首爾與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行峰會，韓歐雙方在峰會聯合聲明中強調維護台海和平穩定的重要性，以及反對任何單方面改變印太區域現狀的企圖，外交部對此表達肯定與誠摯歡迎。



外交部23日表示，自2021年5月以來，韓國已多次在國際場合公開重申維護台海和平穩定的重要性，尹錫悅在今年4月19日接受英國「路透社」（Reuters）專訪時，針對台海局勢表示，台海緊張情勢升高，肇因以武力改變現狀的企圖，韓國與國際社會對此堅決反對。

外交部指出，韓美兩國在今年4月26日舉行領袖峰會時，也在聯合聲明中強調台海和平穩定為區域安全繁榮不可或缺（indispensable）的要素，強烈反對任何片面改變印太區域現狀的企圖。馮德萊恩也在今年4月6日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及中國國家主席習近平舉行三邊會談後，在記者會中公開表示，歐盟認為台海安全至關重要，維護台海和平穩定對歐盟有明確利益，任何一方均不應以武力或威脅方式，改變台海安全現狀。



外交部說明，台灣與韓國同為理念相近國家與印太區域民主陣營的重要成員，韓國近年多次在國際場合重申維護台海和平穩定的重要性。歐盟近年也多次呼應美、日等理念相近國家，在雙邊及多邊場域強調對台海和平穩定的重視與支持。

外交部強調，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，我國樂願與理念相近國家緊密合作，配合國際社會的決議，共同維護以規則為基礎的國際秩序，對抗威權體制的脅迫，維護台海、韓半島及印太區域的和平、穩定與繁榮。