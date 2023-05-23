WHA拒我國媒體入場採訪　外交部籲聯合國：正視基本權利

▲瑞士日內瓦世界衛生大會（WHA）會場。（圖／記者魏有德攝）



記者詹宜庭／台北報導

第76屆世界衛生大會（WHA）21日起於瑞士日內瓦舉行，我國媒體駐歐記者申請採訪時，卻遭主辦單位拒絕。外交部23日對此表達強烈不滿，痛批在背後施壓的中國大陸政府，口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行，要求正視我國籍媒體入場採訪聯合國會議與活動的基本權利。

外交部今日表示，「世界衛生大會」（WHA）目前正在聯合國日內瓦分部集會，聯合國長期拒絕我國媒體記者進入聯合國場域，採訪報導聯合國相關會議與活動，明顯違反聯合國憲章所揭櫫的普世價值及公平正義原則，以及「世界人權宣言」所保障「人人有權享有主張和發表意見的自由，且透過任何媒介、不受國界所限」的基本人權。

外交部批評，對於聯合國日內瓦分部，在中國大陸蠻橫施壓下，未能秉公行事，拒絕我國媒體入場採訪WHA，外交部表達強烈不滿；另對在背後施壓的中國大陸政府，口說照顧台灣民眾，卻幹盡傷害台灣人民的惡行，外交部予以強烈譴責。

外交部強調，再次嚴正呼籲聯合國正視我國籍媒體入場採訪聯合國會議與活動的基本權利，勿自失立場，而屈從特定國家的無理政治施壓，盡速改弦更張，改善對我國媒體的歧視性待遇。